Algérie: Ouverture des bureaux de vote à travers le territoire national

ALGER — Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes jeudi dès 8H00 à travers l'ensemble du territoire national, afin de permettre à plus de 24 millions d'électeurs de choisir les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) pour une nouvelle législature, dans le cadre des élections législatives organisées sous le slogan "Soyez un partenaire actif dans la prise de décision.. Votez et participez".

Le scrutin prendra fin le même jour à 19h00. Toutefois, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) peut, si nécessaire, reporter la fermeture des bureaux de vote, sans que ça dépasse 20h00.

L'opération se déroule selon le mode de représentation proportionnelle plurinominale. L'électeur choisit une seule liste et peut accorder sa voix à un ou plusieurs candidats de cette liste, et ce, en fonction des sièges disponibles dans la circonscription électorale concernée ou la zone géographique pour les circonscriptions électorales de l'étranger.

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Le bulletin de vote est considéré nul lorsque le nombre de candidats choisis dépasse le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale ou la zone géographique concernée. Le bulletin où les noms des candidats choisis ne sont pas précisés est déclaré valable et est comptabilisé en faveur de la liste électorale choisie.

La loi autorise à certaines catégories d'électeurs de voter par procuration, selon des conditions bien définies. Un mandataire ne peut, toutefois, détenir qu'une seule procuration.

Dés la fermeture des bureaux de vote, le dépouillement débutera et les résultats seront consignés dans des procès-verbaux officiels, en présence des représentants des candidats. L'ANIE procédera ensuite à la centralisation des résultats, avant que son président n'annonce les résultats provisoires, dans un délai de 48 heures à compter de la réception des procès-verbaux de dépouillement.

Les procès-verbaux des résultats ainsi que les recours relatifs à la régularité du scrutin seront transmis à la Cour constitutionnelle, qui statuera sur ces recours et proclamera les résultats définitifs dans un délai de dix jours à compter de leur réception.

Au total, 793 listes électorales, regroupant 9.854 candidats, sont en lice dans les différentes circonscriptions électorales à l'intérieur du pays. S'ajoutent à celles-ci 54 listes totalisant 432 candidats pour la circonscription électorale de la communauté nationale établie à l'étranger. L'ensemble des candidats briguent les 407 sièges que compte l'APN.

Dans le cadre de cette échéance nationale, le vote a débuté lundi dernier dans les bureaux de vote itinérants destinés aux zones reculées et nomades.

Les membres de la communauté nationale établie à l'étranger ont, quant à eux, commencé à accomplir leur devoir électoral dès samedi dernier.

Il convient de rappeler que les élections législatives se déroulent sous la supervision, le contrôle, la préparation, l'organisation et la gestion de l'ANIE, tandis que les aspects logistiques sont assurés par l'administration, qui est tenue de mettre à sa disposition tous des moyens matériels nécessaires.

L'ANIE a, par ailleurs, invité l'ensemble des électeurs, par le biais de messages SMS, à consulter le lien https://services.ina-elections.dz/services/orientation afin de connaître le centre et le bureau de vote où ils sont inscrits.

Le corps électoral compte 24.727.041 électeurs, dont 23.872.756 en Algérie et 854.285 membres de la communauté nationale établie à l'étranger, selon la dernière révision des listes électorales.