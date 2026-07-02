Congo-Brazzaville: Conférence ministérielle de la Francophonie - Constant Serge Bounda partcipe à la 47e session extraordinaire

Le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant Serge Bounda, a pris part à la quarante-septième de la session extraordinaire de la Conférence ministérielle de la Francophonie, un rendez-vous décisif consacré à l'avenir de cette organisation.

La session a été marquée par les auditions des quatre personnalités candidates au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie pour le mandat 2027-2030, à savoir Coumba Bâ (Mauritanie); Dacian Cioloș (Roumanie); Juliana Lumumba (République démocratique du Congo); et l'actuelle secrétaire générale, Louise Mushikiwabo (Rwanda).

Les ministres ont examiné leurs visions, leurs priorités et leurs projets en vue de formuler des recommandations qui seront soumises aux chefs d'État et de gouvernement lors du XXe Sommet de la Francophonie, prévu les 15 et 16 novembre prochains au Royaume du Cambodge.

La République du Congo a pris une part active à ces travaux, réaffirmant son engagement en faveur d'une Francophonie ambitieuse, solidaire et résolument tournée vers les défis du temps actuel.

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Mettant à profit son séjour de travail parisien, le ministre congolais a multiplié diverses consultations à la fois diplomatiques, politiques et diasporiques. Parmi ces consultations, Constant Serge Bounda a pris le temps d'écouter en venant à l'ambassade du Congo en France. Il a pu rencontrer ses compatriotes de France en toute quiétude sur des sujets essentiels de leur quotidien ainsi que dans leur pays d'origine.