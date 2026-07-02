Congo-Brazzaville: Tournoi de gala de handball - Grain de sel confirme sa bonne forme

Grain de sel a battu la formation seniors dames de la Direction générale de la sécurité présidentielle 21-19.

Le terrain d'Avenir du rail a accueilli les rencontres de hautes factures comptant pour la 10e journée du Tournoi de gala organisé par la dynamique le « Réveil du handball congolais ».

Malgré les interdictions d'utiliser les infrastructures sportives de l'Etat, la dynamique ne faiblit pas dans sa mission qui consiste à corriger une anomalie due au manque de compétitions préjudiciable aux clubs. Le but du tournoi répond non seulement à ce besoin mais vise aussi à maintenir la cohésion des clubs et, surtout, à permettre aux staffs techniques de jauger sans cesse le niveau des athlètes.

A Brazzaville, chez les seniors messieurs, la Tsongolaise s'est imposée face à Académie 35-23 et l'Interclub a dominé Asoc 28-24, pendant que BMC a pris le dessus sur CFJSO 27-21. Chez les dames, outre la victoire de Grain de sel qui a réédité la même performance du 24 mai contre la DGSP, 18-12, dans le cadre de la sixième journée du tournoi , Renaissance a largement pris le meilleur sur Interclub 33-19.

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A Pointe-Noire, pendant ce temps, se clôturait la septième journée. En seniors messieurs, Pèlerin a pris le meilleur sur l'Interclub 24-23. Nahsport s'est imposé devant l'AS Cheminots 38-29 et Munisport a dominé Patronage 32-24.

Chez les dames, Tié-Tié sport a écrasé Pèlerin 38-09 et l'AS Cheminots a eu raison de Banko 21-19.

A Madingou, la deuxième journée des rencontres amicales a vu Pro sport de la localité s'imposer face à Sainte barbe de Mindouli (43-33).

Les équipes participantes à ces tournois peaufinent les automatismes dans la perspective de la grande compétition nationale inscrite dans l'agenda de la dynamique. Ces tournois mettent les athlètes en confiance et suscitent l'espoir d'un renouveau.