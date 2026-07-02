Congo-Brazzaville: Médias - Journalistes, acteurs de la paix ?

Le Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), en partenariat avec l'Unesco, a organisé, le 30 juin à Brazzaville, une conférence-débat sur le thème « Le rôle des médias dans l'édification d'un avenir de paix ». Des conférences organisées à cette occasion ont permis aux participants de comprendre que les médias ne sont pas seulement des vecteurs d'information, mais aussi des acteurs du développement.

La première conférence, animée par le Dr Godefroy Yhomby, a porté sur « Ethique, déontologie et responsabilité sociale » lui a permis d'expliquer aux participants comment concilier l'obligation d'informer et le devoir de ne pas attirer les tensions ou la haine ; comment éviter les pièges du sensationnel et les discours clivants; et enfin, comment résister aux pressions de tous genres qui instrumentalisent l'information au détriment de la cohésion sociale.

Quant à la deuxième conférence portant sur « Le défi numérique et les réseaux sociaux », elle a été animée par le Dr Idriss Bossoto. Le conférencier a eu pour tâche de faire comprendre au public ce que sont la désinformation et les fake-news ; l'impact des algorithmes sur la propagation des discours de haine et les codes de gouvernance de l'intelligence artificielle ainsi que comment les journalistes peuvent outiller les citoyens à développer leur esprit critique.

Le dernier exposé, lui, a eu pour thème « Les nouvelles approches journalistiques pour un journalisme de paix ». Cette thématique a été exploitée par le Pr Ludovic Miyouna. Il a eu pour mission d'édifier l'auditoire sur « La différence entre le journalisme de paix et le journalisme de guerre ». Dans le même ordre d'idées, il a exhorté les professionnels de l'information et de la communication à assurer une représentation équitable de toutes les composantes de la société dans les médias,.

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Auparvant, ouvrant les travaux, le vice-président du CSLC, Jean Obambi, a indiqué que « dans toute société qui se veut démocratique, les médias ne sont pas simplement des vecteurs d'information. Ils sont des architectes invisibles du vivre-ensemble. Chaque mot diffusé, chaque image projetée, chaque récit proposé contribue à façonner le regard que les citoyens portent sur eux-mêmes et sur les concitoyens ».

Le Congo, a-t-il poursuivi, a traversé des épreuves douloureuses et c'est parce que les citoyens ont payé le prix fort de la désunion qu'ils comprennent mieux que quiconque la valeur inestimable de la paix sociale. « Et la paix, nous le savons, ne se décrète pas ; elle se construit, pierre après pierre, jour après jour, dans chaque interaction humaine, dans chaque acte de communication. Les médias sont au coeur de cette construction. Ils peuvent être des ponts ou des tranchées, des espaces de rassemblement ou des tribunes de division. La responsabilité qui leur incombe est immense », a-t-il conclu.

De son côté, la représentante de l'Unesco au Congo, Fatima Barry, a indiqué que le thème de la présente conférence-débat est au coeur du mandat de son institution depuis sa création ; parce que, a-t-elle renchéri, dans son Acte constitutif, il est écrit noir sur blanc que « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ».

Et de conclure : « Aujourd'hui plus que jamais, les médias occupent une place stratégique dans nos sociétés. Ils ne sont pas seulement des vecteurs d'information ; ils sont des acteurs du développement. Ils éclairent les décisions publiques, favorisent la participation citoyenne, renforcent la transparence, donnent une voix aux plus vulnérables et contribuent à bâtir des sociétés plus inclusives, plus résilientes et plus pacifiques ».