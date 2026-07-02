Afrique: Transport aérien - Le continent maillon faible de la chaîne mondiale des bagages

Avec le taux le plus élevé de bagages mal acheminés au monde, le continent paie le prix d'infrastructures encore insuffisantes et de son intégration incomplète aux grands réseaux aériens internationaux.

L'Afrique ambitionne de devenir un carrefour majeur du transport aérien mondial. Pourtant, derrière la progression du trafic passagers, une faiblesse structurelle continue de pénaliser la compétitivité du secteur : la gestion des bagages. Selon le rapport Sita 2026 Baggage IT Insights, le continent enregistre 12,1 bagages mal acheminés pour 1 000 passagers, soit plus du double de la moyenne mondiale (4,9). Un record qui dépasse les performances de l'Europe (10,5), du Moyen-Orient (5) et de l'Asie-Pacifique (3,4).

Au-delà de l'anecdote, ces chiffres révèlent les défis de l'intégration aérienne africaine. Car le problème ne réside pas tant dans les vols domestiques que dans les liaisons internationales. Les trajets intérieurs africains affichent seulement 1,8 bagage mal acheminé pour 1 000 passagers, un niveau proche de la moyenne mondiale. En revanche, les vols internationaux atteignent quinze bagages égarés pour 1 000 voyageurs, conséquence directe des multiples correspondances impliquant plusieurs compagnies aériennes, aéroports et prestataires de manutention.

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Cette réalité traduit une dépendance persistante aux grands hubs extérieurs au continent. Faute de réseaux directs suffisamment développés, de nombreux passagers africains transitent encore par Paris, Istanbul, Doha, Addis-Abeba ou Casablanca avant de rejoindre leur destination finale. Chaque escale supplémentaire accroît mécaniquement le risque de retard ou de perte des bagages.

L'enjeu dépasse largement le confort des voyageurs. Chaque bagage mal acheminé coûte en moyenne 280 dollars aux compagnies opérant en Afrique, contre 260 dollars à l'échelle mondiale. À l'échelle du secteur, ces dysfonctionnements alimentent des coûts logistiques élevés, réduisent la satisfaction des passagers et affectent la compétitivité des transporteurs africains face à leurs concurrents internationaux. Cette situation intervient au moment où le continent cherche à accélérer la mise en oeuvre du Marché unique africain du transport aérien , considéré comme l'un des piliers de l'intégration économique de l'Union africaine et de la Zone de libre-échange continentale africaine

Une aviation plus performante constitue un levier essentiel pour soutenir le tourisme, les investissements, le commerce intra-africain et les chaînes de valeur régionales. Le rapport de Sita montre néanmoins que le retard n'est pas irréversible. Les nouvelles technologies offrent des perspectives prometteuses.

L'utilisation du suivi numérique des bagages, de l'intelligence artificielle, du partage de données en temps réel et des solutions biométriques transforme progressivement la gestion des flux dans les principaux aéroports mondiaux. L'intégration de la fonctionnalité Find My d'Apple au système WorldTracer de Sita a déjà permis de réduire de 90 % les pertes définitives de bagages et d'accélérer leur récupération. Pour l'Afrique, le défi est désormais stratégique. Il ne s'agit plus seulement d'agrandir les aéroports ou d'acquérir de nouveaux avions, mais de moderniser les systèmes numériques qui relient compagnies aériennes, plateformes aéroportuaires et prestataires logistiques.

Dans une économie mondiale où l'expérience passager devient un facteur de compétitivité, la performance logistique constitue désormais un avantage stratégique. Pour les compagnies africaines, la bataille du ciel se jouera autant dans les salles de contrôle numériques que sur les pistes de décollage.