Tunisie: La MIGA mobilise 13 millions d'euros pour une nouvelle centrale solaire de 100 MW au pays

L'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), sous l'égide de laquelle est placée la Plateforme de garanties du Groupe de la Banque mondiale, a émis une nouvelle garantie pour contribuer au financement de la construction d'une grande centrale solaire connectée au réseau dans le centre de la Tunisie. Il s'agit du quatrième projet de production d'énergie solaire indépendante garanti par la MIGA dans le pays.

La MIGA fournit une garantie de 13,05 millions d'euros pour une durée de 20 ans à AEOLUS SAS (France), une coentreprise entre Eurus Energy Holdings Corporation (Japon) et CFAO SAS (France), toutes deux filiales à 100 % de Toyota Tsusho Corporation (Japon). Cette garantie vient ainsi soutenir l'investissement d'AEOLUS dans Scatec Khobna PV Power SARL en vue de construire, de détenir et d'exploiter une centrale de 100 mégawatts à Mezzouna, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le projet comprend une centrale photovoltaïque et une infrastructure de transport haute tension, dont 12 kilomètres de lignes aériennes. L'électricité générée par le projet sera vendue à une entreprise publique, la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 25 ans.

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Le projet est développé en partenariat avec SCATEC (Norvège) et financé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque européenne d'investissement (BEI). Le projet bénéficie également du soutien de l'Union européenne, notamment sous la forme d'un mécanisme de garantie et d'un don du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+). Le projet appuie les efforts menés par le gouvernement tunisien pour renforcer la sécurité énergétique, améliorer l'efficacité énergétique et réduire la dépendance aux importations d'énergie grâce au développement des énergies renouvelables. La Tunisie, qui assure actuellement 94 % de sa production nationale d'électricité à partir de combustibles fossiles, ambitionne de porter la part des énergies renouvelables à 35 % d'ici 2030. Ce projet revêt une importance stratégique pour le pays, en l'aidant à répondre durablement à une demande énergétique croissante.

« La Tunisie continue de prendre des mesures importantes pour diversifier ses sources d'énergie et renforcer sa sécurité énergétique », souligne Tsutomu Yamamoto, directeur général de la MIGA. « Nous sommes heureux d'accompagner le pays dans la réalisation de ces ambitions en soutenant le projet solaire Sidi Bouzid II, qui contribuera à renforcer son autonomie énergétique de manière durable et à un coût abordable. »

Le projet bénéficie également d'une couverture de réassurance fournie par NEXI (Nippon Export and Investment Insurance), l'agence japonaise de crédit à l'exportation.

« Nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape importante en Tunisie aux côtés de notre partenaire de confiance, Scatec, » déclare le président d'Aeolus, Hideharu Toba. « Après la mise en service réussie des centrales de Sidi Bouzid et de Tozeur plus tôt cette année, le projet solaire Sidi Bouzid II témoigne une fois de plus de notre engagement commun à soutenir la transition énergétique de la Tunisie par des investissements et des partenariats à long terme. Nous remercions sincèrement le gouvernement tunisien, la BERD, la BEI, la MIGA, le gouvernement japonais et l'ensemble des parties prenantes dont le soutien a rendu ce projet possible. »

Et de poursuivre : « Alors qu'Aeolus continue d'étendre son portefeuille dans les énergies renouvelables à travers l'Afrique, nous restons déterminés à apporter des infrastructures durables qui renforcent la sécurité énergétique, soutiennent le développement économique et contribuent à un avenir bas-carbone pour le continent. »

Ce projet s'inscrit dans la continuité d'un premier engagement en 2024, au titre duquel la MIGA avait accordé à AEOLUS une garantie de 18,45 millions d'euros pour ses investissements dans les centrales solaires de Sidi Bouzid I et de Tozeur.

Il est à noter que Toyota Tsusho Corporation (TTC), dont le siège est situé au Japon, est un conglomérat japonais et membre du groupe Toyota. TTC exerce une multitude d'activités allant de l'automobile aux métaux, aux machines, aux infrastructures, à l'énergie, aux produits chimiques, à l'agroalimentaire, aux produits de consommation et aux TIC, avec une présence dans environ 130 pays à travers le monde.

Pour sa part, le Groupe de la Banque mondiale a lancé en 2024 une nouvelle plateforme qui regroupe l'ensemble de ses produits et de ses experts en garantie dans un guichet unique, placé sous l'égide de la MIGA. Cette plateforme propose une offre de solutions de garantie simplifiée et complète, permettant ainsi aux clients du Groupe de choisir l'instrument le mieux adapté à leurs besoins. La plateforme rationalise les processus, élimine les démarches redondantes et améliore l'accessibilité en réduisant les risques associés aux investissements dans les pays en développement. Son objectif est de porter le montant annuel des garanties émises par le Groupe de la Banque mondiale à 20 milliards de dollars d'ici 2030.