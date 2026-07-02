Tunisie: « Val Bio » lance une initiative citoyenne pour soutenir les municipalités et promouvoir le tri sélectif des déchets à la source

À l'occasion de la Journée mondiale sans sacs plastiques, célébrée le 3 juillet, et dans le cadre de son engagement en faveur de la responsabilité environnementale et sociétale, la start-up technologique Val Bio Déchets Composite, spécialisée dans le recyclage et la valorisation des déchets, lance une nouvelle initiative citoyenne visant à soutenir les efforts de plusieurs municipalités des gouvernorats de Sfax, Kasserine et Sidi Bouzid en matière de propreté urbaine et de tri sélectif des déchets à la source.

Cette initiative s'inscrit dans la vision portée par l'entreprise depuis sa création en 2022, fondée sur la mise de l'innovation technologique au service de l'environnement et de la société. Elle vise notamment à contribuer à la réduction de la pollution et à la promotion de l'économie circulaire à travers la transformation des déchets en ressources à valeur économique et environnementale.

Dans ce cadre, Val Bio a mis gratuitement à disposition plus de 1500 conteneurs à déchets au profit de dix municipalités : Gremda, El Aïn, El Mahres, Sakiet Ezzit, Kerkennah, Ennasr-Ghraba (Gouvernorat de Sfax), Sbitla, Charaïa-Machraâ Echems, Bouzguam (Gouvernorat de Kasserine) et Regueb (Gouvernorat de Sidi Bouzid). Cette action a pour objectif de renforcer les dispositifs locaux de propreté et de limiter la prolifération des déchets dans les espaces publics, particulièrement durant la saison estivale marquée par une augmentation significative des déchets ménagers.

Parallèlement, l'entreprise a lancé une vaste campagne de sensibilisation et de communication sous le slogan :

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« Pour un été agréable dans un environnement, plus propre et plus beau »

Cette campagne vise à promouvoir la culture du tri sélectif des déchets organiques et non organiques et à renforcer la conscience collective que la protection de l'environnement est une responsabilité partagée entre les citoyens, les collectivités locales, les entreprises privées et les organisations de la société civile.

L'initiative est mise en oeuvre en partenariat avec plusieurs municipalités et associations, notamment l'Association « New Gremda Development Association », l'Association « Université et Environnement », l'Association de Développement Solidaire de Sfax ainsi que le Centre Culturel de Jebel Semmama. Des campagnes de sensibilisation de grande envergure accompagneront l'installation des bacs de tri afin d'encourager des milliers de familles à adopter cette pratique écologique, dont près de 16 000 ménages dans le périmètre communal de Gremda (Sfax-sud).

Le dispositif repose sur un système de tri à la source utilisant deux bacs distincts : l'un destiné aux déchets organiques, l'autre aux matières recyclables telles que le plastique, le verre et le carton. Cette démarche permettra d'améliorer l'efficacité de la collecte et des opérations de valorisation des déchets.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par l'aggravation des défis environnementaux liés à l'accumulation des déchets et à l'augmentation des coûts de traitement. Le tri sélectif et le recyclage apparaissent aujourd'hui comme des solutions indispensables pour réduire la pollution tout en transformant une part importante des déchets en ressources économiques capables de soutenir le développement local et de créer de nouvelles opportunités d'investissement et d'emploi dans le secteur de l'économie verte.

À ce propos, M. Mohamed M'dhaffer, Président de Val Bio Déchets Composite, a déclaré :

« Les déchets plastiques et végétaux ne constituent pas seulement une contrainte environnementale ; ils représentent également une véritable ressource économique pouvant être valorisée pour créer de nouveaux emplois, réduire la pollution et soutenir le développement durable. La participation active du citoyen demeure un facteur déterminant pour la réussite de tout projet environnemental durable. »

Val Bio Déchets Composite figure parmi les start-ups tunisiennes les plus innovantes dans le domaine de la valorisation des déchets. L'entreprise a développé un procédé breveté permettant de transformer les déchets plastiques et végétaux en produits industriels respectueux de l'environnement et conformes aux normes techniques. Elle participe également à plusieurs programmes nationaux et internationaux de soutien à la transition écologique, notamment le programme JADEITE pour une transition juste et verte à travers la gouvernance participative.

Les efforts de l'entreprise ont été récompensés en 2025 par l'obtention du Premier Prix de la meilleure start-up dans le domaine du traitement des déchets, décerné dans le cadre du concours national de lutte contre la pollution plastique organisé par le Ministère de l'Environnement et la Banque mondiale. La même année, l'entreprise a reçu la visite de l'Ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie en reconnaissance de sa contribution à la promotion de l'économie circulaire et de la transition écologique.

Parallèlement à ses projets environnementaux, l'entreprise poursuit son engagement social en faveur de l'emploi des diplômés de l'enseignement supérieur et de la valorisation de la recherche scientifique. Elle a ainsi recruté un nombre de docteurs chercheurs sans emploi et développe, en collaboration avec les laboratoires de recherche de l'École Nationale d'Ingénieurs de Sfax et le Centre de Recherche en Numérique du Technopôle de Sfax, des solutions intelligentes de tri sélectif basées sur l'intelligence artificielle afin d'améliorer l'efficacité des systèmes de recyclage et de valorisation des déchets en Tunisie.