Tunisie: Saison 2026/2027/ Vente des animaux de sacrifice - Lancement d'un programme national pour encadrer les points de vente

2 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Sous l'égide du ministère de l'Agriculture, les travaux préparatoires d'un programme national visant à réguler le marché des animaux de sacrifice pour la saison 2026-2027 ont officiellement débuté ce mercredi à Tunis. Présidée par Haikel Hachlaf, chef de cabinet du ministre, cette première réunion a mobilisé l'ensemble des acteurs de la filière, des institutions de recherche aux organismes de financement, afin de poser les jalons d'une stratégie durable pour le secteur.

L'ambition affichée est d'assurer un équilibre stable entre l'offre et la demande. Le programme s'appuie sur une approche intégrée combinant le soutien à la production nationale, une gouvernance contractuelle renforcée et une traçabilité numérique rigoureuse. Ce dispositif a pour objectif prioritaire de sécuriser l'approvisionnement tout en protégeant le pouvoir d'achat des consommateurs face aux pratiques spéculatives, garantissant ainsi une meilleure transparence des circuits de commercialisation.

Pour assurer la réussite de ce plan, le ministère a opté pour une démarche participative. Une série de visites de terrain sera prochainement organisée dans les régions afin d'intégrer les doléances et les propositions concrètes des éleveurs dans le dispositif final. Les participants ont d'ores et déjà acté la mise en place d'un calendrier d'exécution strict. Celui-ci permettra de finaliser les volets juridiques et logistiques en vue d'une annonce officielle et de l'ouverture des inscriptions pour les éleveurs éligibles.

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