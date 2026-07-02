Tunisie: Fêtes de fin d'année scolaire - Les nouvelles directives du ministère

Dans une note adressée à l'ensemble de ses commissariats régionaux, le ministère de l'Éducation a ordonné l'organisation de cérémonies de clôture de l'année scolaire 2025-2026 dans l'intégralité des établissements éducatifs, sans exception. Pour le ministère, ce rendez-vous constitue une étape symbolique forte, venant couronner une année de discipline et de travail rigoureux, tout en réaffirmant l'ambition de faire de l'école un espace de célébration de l'effort collectif.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le ministère a souligné que ces festivités devront mettre à l'honneur les élèves les plus méritants et ceux s'étant illustrés dans divers domaines. Cette année, l'attribution des prix devra être étroitement liée à l'« Année de la lecture », le slogan officiel de la saison scolaire écoulée, afin de promouvoir la culture de la reconnaissance et d'ancrer les valeurs de mérite et d'excellence.

La note ministérielle recommande de dédier des séquences spécifiques pour rendre hommage au corps enseignant, au personnel administratif et ouvrier, ainsi qu'aux différents partenaires de l'école, saluant ainsi l'engagement de tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'année scolaire.

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Par ailleurs, le ministère appelle à une large implication des familles, de la société civile, des maisons de la culture et des associations dans les préparatifs de ces événements. Cette collaboration pourra se traduire par des campagnes de nettoyage ou par des contributions matérielles pour l'organisation et le financement des prix, l'objectif étant de renforcer l'ouverture de l'école sur son environnement socio-culturel.

Un programme axé sur la culture et le sport

Le ministère insiste sur le fait que ces cérémonies doivent revêtir une dimension strictement éducative, culturelle et sportive. Une attention particulière devra être accordée à la valorisation des initiatives et des créations littéraires qui ont rythmé l'année, faisant de cet événement une vitrine des réussites accomplies au sein des établissements.

Enfin, afin de garantir la bonne application de ces directives, les responsables et cadres des commissariats régionaux de l'Éducation ont été officiellement chargés d'assurer un suivi de terrain et de superviser le bon déroulement de ces festivités à travers le pays.