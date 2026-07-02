Afrique du Nord: Tunisie-Italie - Capteurs, satellites et IA au service de la lutte contre les incendies

Un projet de coopération scientifique entre la Tunisie et l'Italie, baptisé FORFIRE-AI, vise à renforcer la prévention et la détection des incendies de forêt à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle, de données satellitaires, de capteurs et de technologies numériques de surveillance.

Inscrit dans le cadre du programme européen Interreg NEXT Italie-Tunisie, ce projet associe plusieurs institutions académiques et partenaires technologiques, dont l'ENISO, l'University of Palermo, ainsi que les entreprises SEEDS et Robocare.

Selon la fiche officielle du projet publiée dans le cadre du programme Interreg, FORFIRE-AI a pour objectif de développer une plateforme numérique capable d'intégrer des données météorologiques, satellitaires et issues de capteurs afin d'évaluer les risques d'incendie et d'améliorer la réactivité des autorités compétentes.

Le système prévoit également des outils d'alerte et des tests sur des zones pilotes situées entre la Tunisie et la Sicile. Il s'agit d'un projet de recherche appliquée visant à produire des modèles d'aide à la décision pour les gestionnaires forestiers, pompiers et autorités environnementales.

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Le budget total du projet est estimé à environ 773 000 euros, financé dans le cadre de la coopération européenne de voisinage, avec une période de mise en oeuvre couvrant les prochaines années selon les documents officiels du programme Interreg NEXT Italie-Tunisie.

Les technologies étudiées incluent des modèles d'intelligence artificielle, des systèmes d'analyse de données environnementales, ainsi que des outils de cartographie du risque. L'usage de drones et d'imagerie aérienne est évoqué dans le cadre des travaux de recherche et de test, sans qu'il s'agisse d'un dispositif opérationnel permanent déployé sur le terrain.