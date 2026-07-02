Tunisie: Après Bugatti Rimac, le Tunisien Hazem Ben-Gacem enchaîne quatre opérations stratégiques en moins de deux mois

Deux mois seulement après avoir participé à l'une des opérations les plus médiatisées de l'industrie automobile de luxe avec l'acquisition, au sein d'un consortium international, de la participation de Porsche dans Bugatti Rimac, BlueFive Capital poursuit son offensive sur les marchés internationaux. Sous l'impulsion de son fondateur et directeur général, le Tunisien Hazem Ben-Gacem, la société d'investissement basée à Abu Dhabi a enchaîné plusieurs opérations majeures dans les secteurs de la mobilité, de la technologie et de la gestion d'actifs, confirmant sa stratégie de diversification à l'échelle mondiale.

Contrairement à certaines informations relayées sur les réseaux sociaux, BlueFive Capital n'a pas acquis Bugatti Rimac à elle seule. Le fonds est le principal investisseur d'un consortium conduit par le fonds américain HOF Capital, auquel Porsche a cédé l'intégralité de ses participations dans Bugatti Rimac et Rimac Group. À l'issue de l'opération, Rimac Group prendra le contrôle de Bugatti Rimac et développera un partenariat stratégique avec HOF Capital et BlueFive Capital pour accompagner sa croissance.

À cette occasion, Hazem Ben-Gacem avait déclaré que "Bugatti est un monument de la passion automobile, né de la quête de beauté et de performance d'Ettore Bugatti. BlueFive Capital considère cette opération comme bien plus qu'une simple transaction financière et se réjouit de travailler aux côtés de toute l'équipe de Bugatti Rimac afin de préserver cet héritage pour les générations futures".

Une offensive dans la mobilité

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Depuis cette transaction, BlueFive Capital a multiplié les investissements structurants. En effet, le 18 mai, le groupe a annoncé l'acquisition de 49 % de Massar Solutions auprès de TAQA Group. Cette société, intégrée à la plateforme Solutions+, soutenue par Mubadala, figure parmi les principaux opérateurs de mobilité des Émirats arabes unis. Fondée en 1981, elle gère une flotte de plus de 8.500 véhicules répartis entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, avec des projets d'expansion vers Oman et Bahreïn.

BlueFive Capital indique vouloir faire de cette acquisition une étape clé dans la construction d'une plateforme régionale intégrée de mobilité, en misant sur l'intégration opérationnelle, le développement des capacités technologiques et la création de valeur à long terme.

Dans le même communiqué, Hazem Ben-Gacem souligne que le capital-investissement joue un rôle essentiel dans le développement économique régional en apportant des capitaux patients, des compétences opérationnelles et une vision stratégique capables d'accompagner durablement la croissance des entreprises.

Moins d'un mois plus tard, le 10 juin, BlueFive Capital a annoncé l'acquisition de 49 % de LeasePlan Emirates, l'un des cinq principaux acteurs du leasing automobile aux Émirats arabes unis. L'opération, réalisée en partenariat avec Solutions+, vise à renforcer les synergies entre les activités de location longue durée, de gestion de flotte et de mobilité intégrée.

Une diversification vers les technologies et la finance islamique

Parallèlement à ces acquisitions, BlueFive Capital poursuit sa diversification. Le 2 juin, le groupe a conduit une levée de fonds de 250 millions de dollars en faveur de CargoX, entreprise spécialisée dans les solutions de livraison autonome. Cette opération figure parmi les plus importantes levées de fonds technologiques annoncées cette année dans la région du Golfe et doit permettre à l'entreprise d'accélérer le déploiement de ses technologies de logistique autonome.

Le groupe a également renforcé sa présence dans la gestion d'actifs conformes à la finance islamique. Le 1er juillet, BlueFive Capital et Al Murjan Group ont finalisé leur rapprochement stratégique autour de BlueFiveSidra, nouvelle plateforme issue de l'intégration de Sidra Capital. Celle-ci gère plus de 3,8 milliards de dollars d'actifs et ambitionne de devenir un acteur mondial de référence dans la gestion d'actifs conforme à la charia, avec un focus particulier sur l'Arabie saoudite et l'Asie du Sud-Est.

Par ailleurs, depuis son lancement fin 2024, BlueFive Capital construit un portefeuille diversifié couvrant le capital-investissement, les infrastructures, l'assurance, la mobilité, l'aviation, les technologies et la gestion d'actifs.

La société affirme aujourd'hui gérer environ 15 milliards de dollars d'actifs et disposer de bureaux à Abu Dhabi, Londres, Bahreïn, Dubaï, Mascate et Pékin. Sa stratégie consiste à investir dans les économies à fort potentiel afin de favoriser les flux d'investissements entre le Golfe, l'Asie et les marchés internationaux.

Un dirigeant tunisien à la tête d'un acteur mondial

Avant de fonder BlueFive Capital, Hazem Ben-Gacem a effectué l'essentiel de sa carrière au sein d'Investcorp, qu'il a rejoint en 1993. Il y a occupé plusieurs fonctions de direction pendant plus de trois décennies, notamment celles de co-Chief Executive Officer et de Chairman du North America Business, pilotant plusieurs milliards de dollars d'investissements internationaux.

À la fin de l'année 2024, il a quitté Investcorp pour lancer BlueFive Capital, dont il a été nommé fondateur et directeur général (Founder & Chief Executive Officer) dès la création de la société. Depuis, il conduit la stratégie de développement du groupe, qui s'impose progressivement comme l'un des acteurs les plus actifs du capital-investissement au Moyen-Orient.