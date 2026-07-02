Afrique: Pape Thiaw - 'Je suis triste , les joueurs le sont aussi'

Le sélectionneur national, Pape Thiaw se dit "triste" après l'élimination des Lions par les Diables rouges de la Belgique en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

"Nous venons de perdre un match qui nous tenait vraiment à coeur. Nous voulions nous qualifier pour le peuple sénégalais, nous pensions le mériter, mais malheureusement nous sommes éliminés. Je suis triste, les joueurs aussi sont tristes, parce qu'ils voulaient vraiment cette qualification", a-t-il dit en conférence de presse.

Le Sénégal a été éliminé de la Coupe du monde 2026 en seizièmes de finale après sa défaite face à la Belgique (2-3), mercredi , au terme d'un scénario cruel marqué par un spectaculaire renversement de situation.

Menant 2-0 grâce à des réalisations de Habib Diarra (25e) et Ismaïla Sarr (51e), les Lions semblaient tenir leur qualification jusqu'à la 85e minute, avant de céder sous les assauts belges. Romelu Lukaku (86e) puis Youri Tielemans (89e) ont ramené les deux équipes à égalité, forçant la prolongation.

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Tielemans a finalement offert la qualification aux Diables rouges sur penalty dans le temps additionnel de la prolongation (120e+5), scellant l'élimination d'une sélection sénégalaise qui avait pourtant maîtrisé l'essentiel de la rencontre.

"Nous menions 2-0, puis nous avons reculé en fin de rencontre parce que nous voulions préserver notre avantage. Après le but du 2-1, nous avons encore davantage reculé et ils ont inscrit le deuxième but. Ce n'était pas facile. Nous avons essayé de remobiliser l'équipe, de lui redonner de l'énergie, mais malheureusement cela n'a pas suffi", a analysé Pape Thiaw.

Selon lui, ses joueurs ont tout donné et voulaient vraiment offrir cette qualification au peuple sénégalais

Concernant les changements, Pape Thiaw estime que certains joueurs ont demandé à sortir.

"Ils étaient fatigués et ne pouvaient plus continuer. Les laisser sur le terrain aurait été une faute professionnelle de notre part. Il fallait les remplacer, poste pour poste", a-t-il dit.

"Bien sûr, lorsque l'on perd un match après avoir mené 2-0, on parle forcément des remplaçants. Mais il ne faut pas tout résumer à cela. Ces changements étaient avant tout dictés par la fatigue, plus que par des considérations tactiques", a indiqué le sélectionneur national.