Nigeria: Abuja réclame à Pretoria des compensations pour ses ressortissants dépouillés de leurs biens

Abuja veut des comptes. Le Nigeria annonce qu'il exigera une compensation de l'Afrique du Sud après la fuite forcée de ses citoyens lors des récentes manifestations anti-migrants.

Un dossier porté « au plus haut niveau »

Kimiebi Imomotimi Ebienfa, porte-parole du ministère nigérian des Affaires étrangères, a déclaré à la BBC que la question sera discutée directement entre les deux gouvernements.

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Alexander Ajayi, haut-commissaire par intérim du Nigeria en Afrique du Sud, confirme : le recensement des commerces, véhicules et maisons abandonnés est déjà en cours. Il concerne les Nigérians rapatriés et ceux en attente.

Plus de 600 rapatriés, des biens laissés derrière

Selon Abuja, plus de 600 Nigérians ont été évacués par avion ces dernières semaines. Beaucoup d'autres attendent encore.

Oghodero Erejor Wilson, commerçant au Gauteng, a abandonné son commerce de vêtements et son domicile : « Je perdais tout à cause de la peur » confie-t-il à la BBC.

Divergence entre Pretoria et Abuja

L'Afrique du Sud soutient que les rapatriés étaient en situation irrégulière. Le Nigeria rétorque que plusieurs de ses citoyens fuyaient les menaces et violences liées aux marches anti-étrangers.

Un ultimatum à l'origine des tensions

Les manifestations ont pris de l'ampleur après un ultimatum de groupes anti-migrants : les étrangers sans papiers devaient quitter le pays avant le 30 juin.

La police sud-africaine fait état de plus de 900 arrestations pour immigration illégale, pillages et violences publiques, tout en affirmant que la majorité des marches sont restées pacifiques.

Enjeu

Ce bras de fer diplomatique va mettre à l'épreuve les relations entre les deux poids lourds économiques du continent.