Sénégal: Matam / Agriculture familiale avec APEFAM et ASSAM - 50 milliards FCFA investis en 12 ans

Le projet d'Appui à la promotion des exploitations familiales agricoles et pastorales (APEFAM) a permis d'investir 50 milliards de francs CFA dans la région de Matam depuis 2014. C'est ce qu'a indiqué Aboubackry Anne, coordonnateur du projet, au terme d'un atelier de clôture qui s'est tenu dans la région, après 12 ans d'activités.

Selon lui, APEFAM 1 et 2 font suite au projet d'Amélioration de la sécurité alimentaire d'appui à la mise en marché (ASSAM), mis en place par l'Etat du Sénégal, avec le concours de l'Agence française de développement (AFD). Sur la période, les trois projets ont financé l'aménagement de 11 périmètres hydro-agricoles, dont 10 casiers, sur une superficie totale de 2500 hectares. Ces infrastructures ont profité à 4600 ménages dans la région.

En plus de l'agriculture, le programme a soutenu les communes à hauteur de trois milliards de francs CFA, à travers trois générations de fonds d'appui intercommunautaires. Dans les six communes concernées, quatre dans le département de Matam et deux dans celui de Kanel, 104 micro-projets ont été réalisés. Il s'agit notamment de périmètres maraîchers, de magasins de stockage et de l'acquisition de matériels agricoles.

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Le volet élevage n'a pas été en reste avec la construction de parcs à vaccination et de quais d'embarquement. Pour la pêche, des camions frigorifiques ont été livrés. Sur la gestion des ressources naturelles, des unités de transformation de rôniers ont été mises en place.

Deux forêts, celles de Dolol et Diamel, ont été classées, en collaboration avec l'Inspection régionale des Eaux-et-Forêts (IREF) de Matam, afin d'appuyer les comités de gestion. Des reboisements compensatoires ont également été effectués avec des espèces locales, comme l'a souligné le lieutenant Ibrahima Diakhaté, Inspecteur régional des Eaux et Forêts.

Le projet est également intervenu en faveur des femmes, à travers des formations, des micro-projets et des voyages d'échanges dans l'objectif de réduire les inégalités entre hommes et femmes. Les six communes cibles que sont Oréfondé, Nabadji Civol, Ogo, Bokidiawé, Ouro Sidy et Aouré ont, par ailleurs, bénéficié d'un appui pour la réactualisation de leur plan d'occupation des sols, avec la mise en place d'un système d'information foncier.