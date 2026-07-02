Un peu plus d'un mois après sa prise de fonction, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a entamé une tournée de prise de contact avec les autorités religieuses du Sénégal, après celle réservée aux service relevant de son département. La première étape de cette visite de courtoisie a été consacré à Monseigneur André Guèye, Archevêque métropolitain de Dakar.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, était l'hôte de Monseigneur André Guèye, Archevêque métropolitain de Dakar. Cette visite de courtoisie, la première étape d'une série de rencontres de prise de contact prévue avec les autorités religieuses musulmanes et chrétiennes du Sénégal, entamé hier, au nom du Président de la République et du Gouvernement, s'inscrit dans une volonté de renforcer le dialogue entre les pouvoirs publics et les différentes confessions religieuses, dans un esprit de communion nationale.

Selon la RTS, Mouhamadou Makhtar Cissé était accompagné du Délégué général aux Affaires religieuses, Djim Drame, ainsi que du gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane. Au cours des échanges, le ministre de l'Intérieur a salué la tradition sénégalaise de concertation entre le pouvoir temporel et les autorités spirituelles. Il a mis en avant le rôle de l'Église catholique dans la consolidation de la paix sociale, la promotion de la modération et l'apaisement des tensions, particulièrement dans les périodes sensibles.

Le ministre a également rendu hommage à la contribution de l'Église dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'encadrement de la jeunesse. Il a, en outre, sollicité l'accompagnement des autorités ecclésiastiques dans la mise en oeuvre des missions confiées par le Chef de l'État.

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Abordant les projets en cours, Mouhamadou Makhtar Cissé a réaffirmé l'engagement de l'État en faveur de l'achèvement du Sanctuaire marial de Popenguine, précisant que les travaux bénéficieront de l'appui de la Délégation générale aux Affaires religieuses.

À travers cette tournée, le ministère de l'Intérieur entend consolider les relations de confiance avec les différentes communautés religieuses, reconnues comme des acteurs essentiels de la stabilité, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble au Sénégal.