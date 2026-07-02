Sénégal: Décentralisation, finances publiques et révision constitutionnelle - Les trois grands chantiers du Conseil des ministres d'hier mercredi

Le Conseil des ministres, tenu hier mercredi 1er juillet 2026 au Palais de la République sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, a été dominé par trois grands chantiers que sont la relance de la décentralisation, la réforme de la gouvernance des finances publiques et la poursuite du dialogue sur la révision constitutionnelle. Le Premier ministre a ailleurs fait le point sur le contentieux foncier et l'approvisionnement en eau potable.

Le Chef de l'État a ouvert la séance en adressant ses encouragements à l'équipe nationale de football, après sa participation à la Coupe du monde FIFA 2026, avant d'aborder les dossiers institutionnels.

Vers une révision consensuelle de la constitution

Le Président Faye a salué la prestation du ministre de la Justice lors de l'examen de la proposition de loi constitutionnelle n° 17/2026, portée par des députés de la majorité. Il a réaffirmé sa volonté de poursuivre les concertations avec l'ensemble des forces vives de la Nation, dans la perspective d'une révision de consolidation de la Constitution.

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Décentralisation : les pôles-territoires en finalisation

Le Président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre chargé des Collectivités territoriales de finaliser la mise en place des Pôles-territoires. Une conférence annuelle sur les finances locales, coprésidée par les ministres de l'Économie et des Collectivités territoriales, devra également être instituée. Une rencontre avec les exécutifs territoriaux est prévue ce aujourd'hui, 2 juillet.

Une nouvelle direction générale des financements et de la dette

Dans le cadre de la réforme des finances publiques, le Chef de l'État a validé la création d'une Direction générale des Financements et de la Dette, chargée de renforcer la fonction comptable de l'État et la gestion de l'endettement public.

Magal de Touba et Maouloud : Dispositif sécuritaire renforce

Le gouvernement a été instruit de prendre les dispositions logistiques et sécuritaires nécessaires pour les éditions 2026 du Grand Magal de Touba et du Maouloud, prévues en plein hivernage au mois d'août. Le ministre de la Santé devra par ailleurs accélérer l'ouverture du nouvel hôpital El Hadji Malick Sy de Tivaouane.

Visite officielle en Allemagne et remise de diplômes aux magistrats

Le Président Faye a rendu compte de sa visite officielle en Allemagne, effectuée du 21 au 23 juin à l'invitation du président Frank-Walter Steinmeier et du chancelier Friedrich Merz, marquée par un forum économique germano-sénégalais. Il a également présidé, le 30 juin, la cérémonie de sortie de la promotion de magistrats Dior Fall Sow.

Foncier et eau potable : le premier ministre presse les ministères

Le Premier ministre a instruit le Comité des audits fonciers de lever les incertitudes pesant sur les personnes affectées par les suspensions de travaux, et a appelé à une réforme foncière globale. Il a également demandé aux ministres de l'Hydraulique et des Finances de proposer, avant fin juillet, un plan d'action sur les difficultés de l'hydraulique urbaine et rurale, ainsi qu'une feuille de route sur le financement du barrage de Sambangalou d'ici la mi-juillet.

Deux communications ministérielles et un texte ratifie

Le ministre de la Santé a présenté une communication sur la souveraineté pharmaceutique, et celui de la Fonction publique a exposé le projet de loi portant Code général d'éthique et de déontologie des agents publics. Le Conseil a par ailleurs adopté le projet de loi autorisant la ratification du Traité de Marrakech, facilitant l'accès des personnes aveugles et déficientes visuelles aux oeuvres publiées.