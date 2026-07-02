Le diocèse de Kaolack a célébré, le week-end dernier, 25 ans de vie sacerdotale de ses abbés Pascal Sène et Robert Dième. Trois sites qui portent une histoire, Kaolack, Foundiougne et Ndoffane, ont abrité les festivités qui ont permis à ces derniers d'élever leur coupe pour rendre grâce à Dieu pour toutes les grâces reçues, la présence de leur Père évêque, Martin Boucar Tine.

Vingt-cinq (25) ans après leur ordination sacerdotale le 30 juin 2001, l'abbé Pascal Sène, vicaire général du diocèse de Kaolack et l'abbé Robert Diémé, curé à Ndoffane, dans ledit diocèse, ont célébré leur jubilé d'argent le week-end et lundi dernier. 25 ans de don de soi, de fidélité et de service rendus à Dieu et aux hommes, 25 ans entre l'encens et la poussière, entre-les "Oui" parfois des larmes, ces jubilaires, ont tenu la célébration eucharistique dans les paroisses de Saint Jean Apôtre des Parcelles Assainies, le samedi 27 juin, Saint Paul de Foundiougne le lendemain dimanche et Notre Dame de Laghem de Ndoffane le lundi 29 juin 2026.

Pendant trois jours, ils ont dit leur merci au Seigneur, en communion avec leur Père évêque Martin Boucar Tine, du clergé, des autorités, des religieux et d'une foule nombreuse, tout en implorant la miséricorde et la protection divine pour mieux mener leur mission. Après plus de deux décennies, ces jubilaires restent convaincus que « 25 ans, ce ne sont pas 25 ans de perfection, mais 25 ans de pardon, de joie d'un coeur qui se convertit, qui a connu des bas avec la solitude du presbytère, la maladie, le doute, et des chutes, mais à chaque fois, la présence de Dieu demeure ».

A Foundiougne, abbé Louis Thomas Mbaye, du diocèse de Thiès, dans son homélie du jour, prenant l'exemple de vie des apôtres Pierre et Paul, a déclaré : « le premier, Saint Pierre a renié trois fois Jésus et pourtant il a été choisi comme le chef de l'Eglise, le second, Saint Paul, à persécuter les chrétiens, avant de recevoir la conversion pour devenir l'apôtre des nations ».

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Pour l'abbé Louis Thomas, c'est avec des hommes marqués par la faiblesse que le Seigneur fait avancer son projet de vie pour le monde. De ce fait, il a appelé les fidèles à prier pour les prêtres, à les soutenir et non à les juger car la manifestation de Dieu reste à leur portée. « C'est Dieu que tant d'hommes et de femmes imaginent très loin de nos soucis, de nos occupations qui continue d'agir dans nos vies. Il ne faut rien faire sans nous. Vraiment, rien sans nous », a-t-il avancé.

Dans le même sillage du jubilé, l'abbé Pascal Sène, à l'endroit de l'assistance, dira : « nous ne célébrons pas du tout un exploit, comme si c'était un mérite de notre part. Mais nous voulons rendre grâce à Dieu, lui manifester toute notre reconnaissance et dire aussi merci aux hommes et aux femmes par l'Eucharistie, que nous avons rencontrés sur notre chemin de vie sacerdotale. Nous voulons donc profiter de l'occasion pour faire halte et reconsidérer ce que Dieu nous a donné, ce qu'il a fait de nous et lui dire merci pour ce qu'il nous a permis d'accomplir par la puissance de son bras. Au Seigneur, honneur, louange et action de grâce pour les siècles des siècles ».

Et l'abbé Robert Dième d'ajouter : « j'ai connu la traversée de la poussière. J'ai connu la traversée de la boue ainsi que celle de la cour. Et lui, le fidèle, ne m'avait jamais abandonné, ne m'a jamais abandonné, et ne m'abandonnera jamais. Et c'est lui qui m'a tiré de cette poussière, de cette boue, de cette cour, et a dressé la table devant moi. Aujourd'hui, célébré 25 ans de vie sacerdotale avec mon frère Pascal, c'est célébrer la fidélité du Seigneur dans notre existence de prêtre, je dirais même que dans notre existence de tous les jours. Dès le sein de nos mères, il nous a choisi, il nous a montré, il nous a dressé, il nous a établi en prêtre. Que son nom soit béni et éternel ».

D'un prêtre façonné par la fidélité de Dieu plus que par sa propre force, vingt-cinq ans, c'est le temps qu'il faut à Dieu pour montrer qu'il écrit droit avec des lignes courbes et les Abbé Pascal et Robert en sont les témoins vivants.

Foundiougne, terre de la première vocation

Foundiougne demeure une terre de reconnaissance pour ces deux prêtres. Si l'abbé Robert Dième y a fait ses premiers pas dans cette église Saint Paul comme stagiaire et vicaire, l'abbé Pascal Sène a vu naître sur ces lieux sa vocation de prêtre. Coeur brûlant, ils ont appris que servir ce n'est pas réussir, c'est rester. « Foundiougne reste pour nous un cadre important. Abbé Robert pour avoir fait un séjour ici en tant que stagiaire et en tant que prêtre, et moi-même pour avoir habité ici en tant que séminariste avec mes parents », a fait savoir l'abbé Pascal Sène.

Ces deux prêtres se sont fait connaître pour leur proximité avec les fidèles, les malades et les jeunes à travers l'eucharistie, les enseignements, visites et autres célébrations religieuses. Hommes de prière et d'action, ils ont puisé au coeur sacré de Jésus et sous la protection de la Vierge Marie avec comme devise sacerdotale pour l'Abbé Pascal Sène : "Je veux t'aimer sans cesse, te célébrer Seigneur", et l'Abbé Robert Dièmé : « Vivre en tout l'amour du Christ ».

Dans son discours du jour, l'abbé Pascal Sène a prié pour d'autres vocations dans cette terre de Foundiougne et adressé ces remerciements à son Evêque. « Excellence, votre présence paternelle et spirituelle traduit tout simplement votre proximité et l'estime dont vous faites montre aux prêtres et que vous voulez toujours aimer parce que vous aimez vos prêtres et vous les aimez jusqu'au bout. Que le Seigneur vous protège et vous donne beaucoup de vocation. »

25 ans après leur ordination, ces deux hommes de Dieu restent marqués par une certitude : « l'amour de Dieu demeure en eux ». En les considérant comme des jarres fêlées, entre les mains de Dieu, ils portent encore du vin et du très bon vin comme ce fut lors du premier miracle de Jésus à Cana.