Sénégal: Au pays - Marché du travail - Le taux d'activité progresse légèrement au premier trimestre 2026

Le marché du travail affiche une légère amélioration au premier trimestre 2026. Selon les données rendues publiques par l'Agence nationale de statistique et de la démographie (Ansd), 56,5% des personnes âgées de 15 ans et plus ont participé au marché du travail, soit une hausse de 0,5 point de pourcentage par rapport à la même période de 2025, où le taux d'activité s'établissait à 56,0%.

Les statistiques révèlent un écart marqué entre les générations. Le taux d'activité des jeunes âgés de 15 à 34 ans atteint 48,6%, bien en dessous de celui des adultes de 35 ans et plus, qui s'élève à 69,4%. Cette différence met en évidence les difficultés persistantes d'insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail.

Les disparités entre les sexes restent également significatives. En milieu urbain, 65,4% des hommes participent au marché du travail contre 51,3% des femmes. En milieu rural, les hommes enregistrent un taux de participation de 62,3%, tandis que celui des femmes se limite à 46,9%. Ces chiffres confirment que les hommes demeurent davantage présents sur le marché du travail, quel que soit le lieu de résidence.

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L'analyse territoriale montre par ailleurs que le niveau de participation est globalement plus élevé en milieu urbain, avec un écart de quatre points par rapport au milieu rural. Cette situation reflète une concentration plus importante des opportunités économiques et des emplois dans les centres urbains.

Malgré cette légère progression du taux d'activité en glissement annuel, les écarts observés selon l'âge, le sexe et le milieu de résidence soulignent la nécessité de renforcer les politiques publiques en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes, de l'autonomisation économique des femmes et du développement de l'emploi dans les zones rurales afin de favoriser une croissance plus inclusive du marché du travail.