Sénégal: Coupe du monde 2026 - Pape Gueye annonce mettre une pause à sa carrière internationale

Le milieu de terrain sénégalais Pape Gueye a annoncé, dans une publication sur son compte Instagram, qu'il allait prendre une pause de sa carrière internationale "tant que le staff technique actuel sera en place".

Il a fait ce post quelques heures après l'élimination du Sénégal face à la Belgique (3-2) en huitième de finale de la Coupe du monde. Les Lions avaient mené par deux buts à zéro jusqu'à la 86e minute avant de céder.

"Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination... mais j'annonce aujourd'hui que tant que c'est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection", a-t-il écrit dans un message publié sur son compte Instagram.