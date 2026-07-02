Afrique: Le Sénégal éliminé, Idrissa Gueye évoque une défaite cruelle face à la Belgique

Le milieu de terrain Idrissa Gueye a qualifié de "dure" et "cruelle" l'élimination du Sénégal face à la Belgique (2-3) en seizième de finale de la Coupe du monde, estimant que les Lions ont tout donné mais ont été pénalisés par des buts encaissés en fin de match.

"C'est dur, c'est cruel. On a tout donné. À partir de la 86e minute, on prend deux buts qui nous mettent un coup derrière la tête. Mentalement, c'était compliqué de revenir, et ce penalty à la dernière minute... c'est difficile à expliquer", a-t-il déclaré en zone mixte.

Interrogé sur les changements effectués en fin de match, le milieu de terrain a rejeté toute polémique : "C'est facile de pointer du doigt les changements. Si on avait gagné, personne n'en aurait parlé. Après une défaite, on cherche toujours des erreurs".

Sur le plan physique, il a expliqué sa sortie en cours de jeu : "J'étais un peu fatigué, j'ai demandé à sortir parce que je n'arrivais plus à avancer".

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Concernant le débat autour du rôle des "cadres" dans la sélection, Idrissa Gueye a regretté cette polémique. "Les cadres ne font que respecter les consignes du coach et faire circuler les messages dans le groupe. C'est comme dans toutes les équipes", a-t-il expliqué.

Il a aussi adressé un message de remerciement au public sénégalais pour leur soutien. "On est désolés pour cette élimination. On aurait voulu aller plus loin pour le peuple. On est aussi déçus, voire plus, parce qu'on voulait gagner pour notre pays",a-t-il dit.