Sénégal: Le président de la République nomme de nouveaux directeurs généraux à la tête de plusieurs entreprises

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris plusieurs mesures individuelles, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 1er juillet, dont le remplacement d'Alioune Guèye par l'ingénieur pétrolier Thierno Seydou Ly au poste de directeur général de PETROSEN, la Société des pétroles du Sénégal.

L'ingénieur géologue et expert minier Mamady Touré a été nommé directeur général de la SOMISEN, la Société des mines du Sénégal, en remplacement de Ngagne Demba Touré.

Faly Seck, un administrateur civil, est le nouveau président du Haut Conseil du dialogue social.

L'expert fiscal Abdoulaye Niane remplace Aïssatou Mbodji au poste de délégué général à l'Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes.

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Moustapha Mbengue, un docteur en sciences de l'information et de la communication, devient directeur des Archives du Sénégal.

Le juriste fiscaliste Abdourahmane Baldé a été nommé directeur général de la Loterie nationale sénégalaise. Il remplace Toussaint Manga.

L'administrateur civil Guédji Diouf, jusque-là gouverneur de la région de Tambacounda (est), est appelé à diriger maintenant la région de Kaolack (centre), en remplacement de Mouhamadou Moctar Watt.

L'administrateur civil Abdourahmane Ndiaye est le nouveau gouverneur de Tambacounda.

L'enseignant Abdou Simbandy Diatta, précédemment directeur général de la culture, a été nommé directeur général du Musée des civilisations noires.

Cheikh Ahmeth Tidiane Guèye, un ingénieur chimiste agro-alimentaire, est le nouveau directeur général de la SONACOS, la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal.

Le consultant en management, audit et évaluation Ismaïla Kébé est devenu directeur général de l'ADEPME, l'Agence de développement et d'éncadrement des petites et moyennes entreprises.

Oumar Rémy, un expert en commerce international, est appelé à exercer les fonctions de directeur général de l'APROSI, l'Agence de promotion des sites industriels.

L'enseignant-chercheur Baye Mayoro Diop est le nouveau directeur du Centre régional des oeuvres universitaires sociales de l'université Alioune-Diop de Bambey (centre).

Le professeur agrégé de médecine Cheikh Tacko Diop remplace Matar Sène au poste de délégué général à la Protection sociale et à la Solidarité nationale.

Paul Joseph Ndiaye, titulaire d'un master en audit et contrôle de gestion, a été nommé directeur général de l'Action sociale. Il remplace Boucar Diouf.