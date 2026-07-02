Afrique: Rudi Garcia - ' Les Lions méritaient autant la qualification que les Diables rouges'

Les Lions méritaient autant la qualification que les Diables rouges de Belgique, a déclaré le technicien français Rudi Garcia, entraineur de la Belgique.

"Je tiens à dire que le Sénégal méritait autant que nous de se qualifier. Nous sommes heureux que ce soit nous qui passions, parce que nous sommes revenus de très loin", a-t-il dit en conférence de presse.

Le Sénégal a été éliminé de la Coupe du monde 2026 en seizièmes de finale après sa défaite face à la Belgique (2-3), mercredi , au terme d'un scénario cruel marqué par un spectaculaire renversement de situation.

Menant 2-0 grâce à des réalisations de Habib Diarra (25e) et Ismaïla Sarr (51e), les Lions semblaient tenir leur qualification jusqu'à la 85e minute, avant de céder sous les assauts belges. Romelu Lukaku (86e) puis Youri Tielemans (89e) ont ramené les deux équipes à égalité, forçant la prolongation.

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Tielemans a finalement offert la qualification aux Diables rouges sur penalty dans le temps additionnel de la prolongation (120e+5), scellant l'élimination d'une sélection sénégalaise qui avait pourtant maîtrisé l'essentiel de la rencontre.

"Nous les avons poussés à reculer. Si nous n'avions pas marqué le but du 2-1, je pense que nous ne serions jamais revenus. Mais le troisième but d'un match, lorsqu'il ramène le score à 2-1, change complètement sa dynamique, comme on dit en français ", a analysé l'expérimenté technicien français des Diables rouges.

Selon Rudi Garcia, la Belgique s'est opposée à une "excellente" équipe du Sénégal.

"Je vous l'avais déjà dit avant la rencontre : c'était, selon moi, le pire adversaire possible en seizièmes de finale. C'était, de loin, le meilleur troisième de la phase de groupes", a-t-il ajouté.