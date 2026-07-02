Sénégal: Mondial 2026 - 'Nous avons failli mentalement', regrette Krépin Diatta après l'élimination du Sénégal

Le défenseur sénégalais Krépin Diatta a estimé, mercredi à Sodo à Seattle dans l'État de Washington aux États-Unis, que l'élimination des Lions face à la Belgique (2-3), en seizièmes de finale de la Coupe du monde U20, est avant tout le résultat d'un manque de solidité mentale et d'erreurs défensives dans les dernières minutes de la rencontre.

S'exprimant en zone mixte après le match, le joueur sénégalais a regretté que son équipe ait laissé échapper une qualification qui lui semblait acquise après avoir mené jusqu'à la 84e minute par 2-0.

"À ce niveau, ce n'est plus une question de détails, mais d'état d'esprit. Quand tu mènes par deux buts jusqu'à la 85e minute, tu dois être le patron dans ta zone de défense. Tu dois tout faire pour préserver le résultat", a-t-il déclaré.

Très affecté par cette élimination, Diatta a reconnu que le Sénégal avait manqué de ressources mentales au moment décisif de la rencontre.

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"Nous avons failli. Arrivé à ce stade de la compétition, si mentalement tu n'es pas prêt, tu dois te poser des questions. Nous voulions écrire une belle page de l'histoire de notre football, mais nous avons échoué dans notre mission", a-t-il confié.

Le défenseur a également eu une pensée pour les supporters sénégalais, estimant qu'ils "méritaient mieux" au regard de la prestation livrée par l'équipe.

"Vu ce que nous avons proposé, nous ne devions pas perdre ce match. Il faut arrêter de se chercher des excuses. Quand il faut défendre, il faut le faire avec le coeur", a-t-il insisté.

Interrogé sur l'entrée en jeu de Romelu Lukaku, auteur d'une prestation remarquée, Diatta a refusé d'attribuer le renversement de situation à la seule présence de l'attaquant belge.

"Ce n'est pas seulement la rentrée de Lukaku. C'est un grand attaquant, tout le monde le sait, mais la Belgique est une très bonne équipe. Le problème était surtout de notre côté. Nous devions tout faire pour conserver notre avantage et ne pas lui laisser d'espace dans la surface", a-t-il expliqué.

Selon lui, cette défaite doit être assumée collectivement.

"Nous faisons les erreurs ensemble. À ce niveau, on ne peut battre personne si l'on commet ce genre d'erreurs. C'est une défaite collective. C'est difficile à accepter, mais la vie continue", a-t-il soutenu, très triste.