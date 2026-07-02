Sénégal: Remaniement dans les directions générales - Le Président Diomaye Faye renouvelle plusieurs postes stratégiques

2 Juillet 2026
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

Le président de la République, SEM Bassirou Diomaye Faye, a procédé, lors du Conseil des ministres du mercredi 1er juillet, à un important mouvement au sein de plusieurs structures publiques. La Délégation générale à l'Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), Petrosen Holding SA et la Société des Mines du Sénégal (Somisen) figurent parmi les organismes concernés par ces changements à leur tête.

Parmi les responsables remplacés figurent Aïssatou « Aïda » Mbodj, jusqu'ici déléguée générale de la DER/FJ, Toussaint Manga, directeur général de la Lonase, Alioune Guèye, directeur général de Petrosen Holding SA, ainsi que Ngagne Demba Touré, directeur général de la Somisen.

À la DER/FJ, Abdoulaye Niane, expert fiscal, succède à Aïda Mbodj. À la Lonase, Abdourahmane Baldé, juriste fiscaliste, prend les rênes de l'entreprise publique en remplacement de Toussaint Manga. Dans le secteur des hydrocarbures, l'ingénieur pétrolier Thierno Seydou Ly est nommé directeur général de Petrosen Holding SA en remplacement d'Alioune Guèye.

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Ces décisions interviennent dans un contexte de réorganisation progressive de l'administration engagée par les nouvelles autorités depuis leur arrivée au pouvoir en 2024. L'exécutif affiche sa volonté de renforcer la gouvernance des entreprises publiques, d'améliorer leur performance et d'aligner leur fonctionnement sur les priorités définies dans l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ».

Si le communiqué du Conseil des ministres ne précise pas les raisons de ces remplacements, ces nominations s'inscrivent dans la poursuite du renouvellement des équipes dirigeantes des principales structures de l'État. Depuis plusieurs mois, le gouvernement multiplie les changements à la tête des administrations et des entreprises publiques afin d'accélérer la mise en œuvre de ses réformes.

À ce stade, aucune explication officielle ne fait état de sanctions ou de manquements ayant motivé les départs des responsables concernés. Les décisions annoncées relèvent des prérogatives du chef de l'État en matière de nomination aux hautes fonctions de l'administration.

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