Ile Maurice: Intelligence artificielle - Avinash Ramtohul souligne l'importance de protéger les droits des citoyens

Le député Manoj Seeburn a fait part de ses préoccupations au ministre Avinash Ramtohul concernant les garanties à mettre en place face aux risques liés au déploiement de l'intelligence artificielle (IA), notamment les deepfakes, la désinformation, les atteintes à la vie privée et l'usurpation d'identité.

Le ministre a reconnu que l'IA a un impact significatif sur des secteurs tels que la santé, l'éducation, la finance, l'administration publique et les médias sociaux, présentant à la fois des opportunités et des défis sociétaux. Parmi les réponses gouvernementales figure la Proactive AI Strategy for Mauritius (AIP), lancée en avril 2026, ainsi que les principes FAIR qui promeuvent l'équité, la responsabilité, l'inclusion et l'intégrité des algorithmes.

Le ministre Ramtohul a souligné l'importance de protéger les droits des citoyens, notamment le respect de la vie privée et la liberté d'expression, tout en garantissant la sécurité et la transparence des données. Des initiatives sont également mises en oeuvre à Rodrigues, avec des projets tels qu'une équipe d'intervention d'urgence informatique et une unité de coordination de l'IA. Deux élèves de Rodrigues participeront à des ateliers sur l'IA pour une expérience pratique. L'approche progressive de l'AIP permet une mise en place graduelle de la gouvernance de l'IA.

Le pays souhaite se doter d'un cadre fondé sur des principes susceptibles de déboucher sur un pouvoir législatif. Des consultations sont en cours avec le procureur général afin de définir une loi sur l'IA pour Maurice d'ici l'année prochaine, les principes FAIR servant de base à la gouvernance de l'IA dans tous les secteurs.

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En réponse aux questions sur les cadres réglementaires et l'expertise technique, le ministre a souligné que l'IA est déjà largement utilisée. Les mesures gouvernementales comprennent les principes FAIR, un futur pouvoir législatif, des campagnes de sensibilisation, la formation du personnel à la conformité et des partenariats avec le gouvernement indien pour l'expertise. Les principes FAIR sont conformes aux cadres de la Southern African Development Community, du Common Market for Eastern and Southern Africa et de l'Union africaine, et ont été validés par le Programme des Nations unies pour le développement et des équipes des Nations unies, témoignant d'un engagement en faveur d'un développement responsable de l'IA et de la protection des citoyens.