Ile Maurice: Un total de 117 institutions publiques sous la loupe

Avec 117 structures recensées, entre chevauchements de missions, coûts de fonctionnement élevés et problèmes de gouvernance, l'État peut-il encore se permettre cette architecture institutionnelle fragmentée ?

Selon le dernier rapport du Pay Research Bureau (PRB), ces organismes interviennent dans des secteurs aussi divers que l'agriculture, le tourisme, la santé, l'environnement, les infrastructures, l'éducation, les services sociaux ou encore l'économie bleue. Une présence tentaculaire qui témoigne à la fois de l'étendue de l'action publique... et de sa complexité croissante.

Créés progressivement au fil des décennies, les corps parapublics avaient initialement pour objectif d'apporter davantage de souplesse que l'administration centrale, tout en permettant une expertise ciblée sur des enjeux spécifiques. Dotés de conseils d'administration, de directions autonomes et de budgets propres, ils constituent aujourd'hui une véritable architecture parallèle à l'État.

Cette multiplication des structures soulève de plus en plus de questions, notamment dans un contexte de discipline budgétaire accrue. Car, au fil du temps, les frontières entre ministères et organismes parapublics se sont parfois estompées.

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Agriculture, tourisme, environnement, développement économique : dans plusieurs domaines, les missions de certains organismes semblent se recouper avec celles des ministères de tutelle. Cette superposition alimente un débat récurrent sur la nécessité d'une meilleure coordination, voire d'une mutualisation de certaines fonctions.

Il ne s'agit pas, selon plusieurs observateurs, de remettre en cause leur utilité intrinsèque, mais plutôt de s'interroger sur leur efficacité globale. Certaines fonctions pourraient-elles être regroupées ? Des structures pourraient-elles être fusionnées afin de réduire les coûts administratifs et améliorer la cohérence de l'action publique ?

Le plan on plan syndrome pointé du doigt

Le dernier rapport du National Audit Office apporte un éclairage critique sur cette problématique à travers le cas de l'économie bleue. L'institution met en évidence une accumulation de plans stratégiques, de feuilles de route, de comités et de structures de coordination mis en place au fil des années.

Ce phénomène, qualifié de plan on plan syndrome, illustre une tendance à superposer les initiatives sans toujours parvenir à des résultats tangibles. Malgré la création de plusieurs dispositifs institutionnels et d'un ministère dédié, l'objectif de faire de l'économie océanique un pilier majeur de l'économie nationale n'a pas encore été atteint.

Le rapport pointe notamment des lacunes en matière de coordination, des insuffisances en ressources humaines et une gouvernance jugée perfectible. Plus préoccupant encore, la contribution de l'économie océanique au PIB est restée quasi inchangée depuis 2013, malgré les nombreuses stratégies déployées.

Au-delà des enjeux d'efficacité, la gouvernance des corps parapublics constitue un autre point de vigilance. Le National Audit Office relève régulièrement des retards dans la soumission des états financiers et des rapports annuels de plusieurs organismes publics, compliquant ainsi le travail de contrôle et de reddition des comptes.

Cette fragmentation institutionnelle entraîne également une dilution des responsabilités. Lorsqu'un projet échoue ou n'atteint pas ses objectifs, il devient parfois difficile d'identifier clairement les responsables entre le ministère de tutelle, la direction de l'organisme ou le conseil d'administration. Pour plusieurs analystes, cette configuration nuit à la lisibilité de l'action publique et affaiblit les mécanismes de redevabilité.

Un coût difficile à cerner, mais bien réel

La question du coût global des 117 organismes reste particulièrement sensible. Aucun document consolidé ne permet aujourd'hui de chiffrer précisément leur poids dans les finances publiques. Pourtant, chacun de ces organismes génère des dépenses importantes : salaires, indemnités des conseils d'administration, frais de fonctionnement, véhicules, bâtiments, consultants, missions à l'étranger. À cela s'ajoutent les subventions publiques versées à de nombreuses structures qui ne disposent pas de ressources propres suffisantes pour assurer leur autonomie financière.

Dans un contexte de rigueur budgétaire, certains économistes plaident pour la réalisation d'un audit transversal du secteur parapublic. L'objectif : identifier les organismes performants, ceux pouvant être fusionnés et ceux dont les fonctions pourraient être réintégrées au sein des ministères.

Au Parlement, des cas récents ont ravivé la discussion sur la gestion des ressources publiques. La ministre des Services financiers, Jyoti Jeetun, a notamment révélé que l'ancienne directrice de la Financial Intelligence Unit (FIU), Lovania Pertab, avait effectué huit missions à l'étranger entre le 4 mars et son départ de l'institution, pour un coût total de Rs 1,53 million.

Si ces dépenses peuvent être liées aux exigences des fonctions exercées, elles alimentent néanmoins les interrogations sur la pertinence des déplacements officiels et le contrôle des coûts au sein des organismes publics.

Face à ces critiques, les défenseurs du modèle parapublic rappellent que plusieurs de ces institutions jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'État. Autorités de régulation, centres de recherche, institutions de formation ou agences spécialisées apportent une expertise technique que les ministères ne peuvent pas toujours internaliser.

L'enjeu, selon eux, n'est donc pas la suppression des organismes, mais l'amélioration de leur efficacité et de leur coordination.

Vers un exercice évaluation global ?

À l'heure où chaque dépense publique est scrutée avec attention, l'idée d'un vaste exercice d'évaluation du secteur parapublic fait son chemin. Efficacité, gouvernance, résultats et impact sur les finances publiques devraient être au coeur de cette réflexion.

Au-delà des chiffres, c'est une question de modèle qui se pose : l'architecture actuelle permet-elle à l'État de remplir ses missions de manière optimale ?

Dans un contexte de contraintes budgétaires persistantes, la rationalisation des corps parapublics apparaît de plus en plus comme un débat incontournable.