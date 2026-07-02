Ile Maurice: Un homme de 42 ans retrouvé grièvement blessé en bordure de route, une enquête ouverte

Un drame s'est produit dans la soirée d'hier, mercredi 1er juillet, à Grand-Baie. Un homme de 42 ans a été retrouvé inconscient, grièvement blessé, sur la Swami Dayanand Road avant de succomber à ses blessures à l'hôpital.

Alertée, la police de Grand-Baie a été mandée sur les lieux vers 20 h 15. À leur arrivée, les policiers ont découvert Rolland Domun, un plaisancier domicilié à Camp-Carol, Grand-Baie, allongé sur la chaussée, à proximité d'une voiture.

La victime, qui présentait de graves blessures, a été transportée d'urgence à l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam, à Pamplemousses, accompagné de son frère. Malgré les soins prodigués, le médecin de service a constaté son décès aux alentours de 21 heures. Le corps a été transféré à la morgue de l'hôpital en attendant l'autopsie.

Les officiers de la Criminal Investigation Division de Grand-Baie, les enquêteurs de la Field Intelligence Office, les experts de la Scene of Crime Office, ainsi qu'un photographe de la police, se sont rendus sur place afin de procéder aux constatations d'usage et de recueillir les éléments utiles à l'enquête.

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Les circonstances exactes de ce drame demeurent, à ce stade, inconnues. Une enquête policière est en cours.