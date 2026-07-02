Ile Maurice: La FCC mise sur les conseils d'administration pour renforcer la gouvernance

La Financial Crimes Commission (FCC) a organisé, le mardi 30 juin, un forum d'une demi-journée sur le thème « Rôle du Board: Prévenir et Azir contre les crimes financiers» à son siège, à Réduit Triangle, Moka.

Cet événement a réuni environ 160 participants, dont des présidents et membres de conseils d'administration d'organismes publics, des directeurs ainsi que d'autres parties prenantes.

Le forum visait à renforcer la compréhension des crimes financiers dans le cadre de la Financial Crimes Commission Act 2023, tout en mettant en avant le rôle essentiel des conseils d'administration dans la promotion de l'intégrité, de la responsabilité, de la transparence et des bonnes pratiques de gouvernance.

Dans son discours d'ouverture, le directeur général de la FCC, Titrudeo Dawoodarry, a souligné l'importance d'un leadership fort, d'une bonne gouvernance et de décisions prises avec intégrité afin de mieux protéger les institutions contre les crimes financiers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le programme comprenait des présentations animées par des représentants de la FCC, du Computer Emergency Response Team of Mauritius ainsi que par des experts en gouvernance. Intervenant sur le thème « Membres Board: bonnes pratiques ek seki bizin evité », Amédée Darga, Managing Partner de StraConsult Ltd, a partagé son expérience en tant que membre d'un conseil d'administration. Il a insisté sur l'importance de la responsabilité, de l'intégrité et de la transparence dans les décisions prises par les conseils d'administration.

Aruna Radhakeesoon, Attorney at Law chez Prakriti One Limited, est ensuite intervenue sur le thème «Promotion des bonnes pratiques de gouvernance - rôles, responsabi**lités et bons réflexes du Board». Elle a rappelé le rôle important des membres des conseils d'administration dans l'exercice d'une supervision efficace, l'adoption de bonnes pratiques de gouvernance et la prévention des risques liés aux crimes financiers.

Le forum s'est terminé par une table ronde sur le thème « Promouvoir Board Leadership et Governance dans le combat contre les crimes financiers», au cours de laquelle les participants ont échangé sur les moyens de renforcer la gouvernance et de contribuer davantage à la prévention et à la lutte contre les crimes financiers.