Sénégal: Sédhiou - 20 femmes formées aux techniques de transformation des céréales locales et des fruits en jus

Sédhiou — Vingt femmes transformatrices de la commune de Sédhiou (sud), ont été formées, aux techniques de transformation des céréales locales et des fruits en jus, pour renforcer leur autonomisation économique, a constaté l'APS.

Cette formation des femmes transformatrices, organisée par l'ONG Economie des territoires et développement service (ETDS), en partenariat avec l'Association pour la protection et la promotion de l'indication géographique "Madd" de Casamance (APPIGMADD), s'inscrit dans l'exécution du Projet de soutien au développement économique des femmes transformatrices.

Il est mis en oeuvre avec l'appui financier de la mairie de Sédhiou et le soutien technique de l'Assemblée de coopération pour la paix (ACPP), a précisé, mercredi, Mariama Diémé, chargée de projets à ETDS.

Saluant cette initiative, elle a indiqué qu'elle vise à renforcer les capacités des transformatrices en agroalimentaire afin de favoriser leur autonomisation économique.

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La chargée de projets a précisé que la première phase du Projet de soutien au développement économique des femmes transformatrice est consacrée à la formation technique, notamment à la transformation des céréales, à la gestion, la qualité des produits et leur commercialisation.

Mme Diémé, a reconnu que des défis persistent encore dans l'autonomisation des femmes, en dépit de ces avancées, citant entre autres, "le manque d'équipements adaptés et d'insuffisances techniques chez certaines femmes transformatrices de Sédhiou, membres du réseau d'APPIGMADD, qui couvre également les régions de Ziguinchor et Kolda".

La vice-présidente de l'APPIGMADD, Aïda Mandiang, a magnifié la diversité des produits transformés localement, tels que les céréales, la mangue et le "madd" de Casamance, valorisés sous forme de sirop et de jus.

Mme Mandiang a plaidé pour la mise en place d'une boutique spécialisée en emballage afin de faciliter l'accès aux intrants, et à la certification des GIE de Sédhiou, en vue d'améliorer leur compétitivité sur le marché national et international.

Des équipements ont été remis aux bénéficiaires, afin de soutenir leurs activités, à la clôture de la session de formation. Ainsi, treize groupements d'intérêt économique (GIE), ont reçu, des équipements composés de congélateurs, de mixeurs, de marmites, d'outils de contrôle de qualité et de matériels d'emballage.

La session de renforcement de capacités des femmes a duré trois jours.