Sénégal: Diourbel - 93 % des semences d'arachide déjà en place, selon le DRDR

Diourbel — Le directeur régional du développement rural (DRDR) de Diourbel (centre), Souleymane Diop, a indiqué que 93 % des semences d'arachide prévues pour la campagne agricole ont déjà été mises en place dans la région, le taux de mise en place des engrais étant actuellement de 42 %.

"Cette année, toutes les dispositions nécessaires ont été prises par les autorités du ministère en charge de l'agriculture, mais également au niveau local par les autorités administratives", a-t-il déclaré dans un entretien avec des journalistes.

La région dispose de 44 commissions de distribution des intrants agricoles, réparties entre les trois départements, dont 13 à Bambey, 14 à Diourbel et 17 à Mbacké, a indiqué Souleymane Diop.

Concernant les prévisions de mise en place des semences d'arachide, il a annoncé un volume de 5.495 tonnes pour l'ensemble de la région, réparties entre 1.340 tonnes pour Bambey, 1.385 tonnes pour Diourbel et 2.770 tonnes pour Mbacké.

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Il a toutefois souligné que ces prévisions pourraient évoluer en fonction de l'installation de l'hivernage et de la disponibilité des semences.

S'agissant des engrais, les prévisions portent sur 1.500 tonnes d'engrais arachide, 900 tonnes pour le mil et 500 tonnes pour le maïs, a-t-il ajouté.

Le DRDR a également fait savoir que les opérations de vente des semences et des engrais avaient démarré dans l'ensemble de la région.

Abordant la situation pluviométrique, il a indiqué que les premières pluies ont été enregistrées le 13 juin dans le département de Mbacké, avant de s'étendre à l'ensemble de la région à partir du 18 juin, avec des quantités comprises entre 3 et 22 millimètres.