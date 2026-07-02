Sénégal: Acte IV de la décentralisation - Des élus locaux misent sur l'autonomie et les investissements

Les maires de Mboro et Thilmakha saluent l'Acte IV de la Décentralisation, qu'ils jugent essentiel pour renforcer l'autonomie des collectivités territoriales et accélérer les investissements structurants.

Abdallah Tall et Cheikh Ibra Ndiaye estiment que cette nouvelle étape de la décentralisation devra dépasser les acquis de l'Acte III, en assurant un transfert effectif des compétences, des ressources financières et des moyens humains vers les collectivités territoriales.

Les deux édiles jugent indispensable de corriger les insuffisances relevées jusqu'ici, notamment le faible niveau des ressources transférées, les retards de financement, le déficit de personnel qualifié ainsi que la clarification incomplète des compétences entre l'État et les collectivités.

Abdallah Tall, le maire de Mboro, plaide pour une réforme ambitieuse des finances locales reposant sur un meilleur partage des recettes nationales, des transferts financiers plus importants et réguliers, une fiscalité locale renforcée et une autonomie accrue des collectivités dans la mobilisation de leurs ressources.

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De son côté, Cheikh Ibra Ndiaye, le maire de Thilmakha insiste également sur la nécessité d'une véritable autonomie financière, fondée sur une fiscalité locale plus performante, des ressources propres renforcées et des mécanismes innovants de financement des projets territoriaux.

M. Ndiaye appelle, en outre, à la création d'une fonction publique territoriale, afin de professionnaliser les administrations locales.

Il dit souhaiter voir l'avènement d'un meilleur statut de l'élu, ainsi qu'un renforcement des capacités des responsables locaux et une gouvernance davantage axée sur la transparence, la participation citoyenne et la digitalisation des services publics.

Les pôles territoires, levier stratégique de développement

Les deux responsables locaux voient dans les futurs pôles-territoires un levier stratégique de développement.

Selon eux, cette nouvelle organisation permettra de renforcer la coopération intercommunale, de mutualiser les infrastructures, de mieux coordonner les investissements et de faciliter l'accès aux financements de projets structurants.

A Mboro, Abdallah Tall entend s'appuyer sur les nombreux atouts de sa commune, notamment une agriculture performante dans les Niayes, un potentiel minier, un littoral propice à la pêche et au tourisme, tout comme une jeunesse dynamique, pour en faire un "véritable pôle de développement territorial".

Parmi les priorités identifiées dans sa collectivité territoriale, il cite l'extension du périmètre communal de Mboro, qui s'étend sur 310 hectares, pour une population de 40.000 habitants, une situation qui limite les possibilités d'aménagement. Il sollicite l'accompagnement de l'Etat dans ce sens.

Le maire considère comme paquet d'investissements prioritaires, la construction de caserne de sapeurs-pompiers, de poste de police, de centre de santé, de gare routière moderne, de marché moderne, de logements sociaux, de centre de formation professionnelle. S'y ajoutent l'érection de nouveaux établissements scolaires et d'un stade municipal.

A Thilmakha, Cheikh Ibra Ndiaye mise sur l'Acte IV pour réaliser es infrastructures routières reliant les communes voisines, développer des périmètres agricoles et des marchés intercommunaux, et améliorer l'accès aux services sociaux de base, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la fourniture d'eau potable.

Le maire souhaite également attirer davantage d'investissements, à travers des projets structurants, portés à l'échelle du pôle-territoire, en particulier un projet de pôle industriel pour lequel une assiette foncière de 300 hectares a déjà été délibérée. Il ambitionne aussi de créer une zone économique communale, de valoriser les produits locaux et de mobiliser des investisseurs privés ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Enfin, Cheikh Ibra Ndiaye appelle à la mise en place d'un programme spécial d'investissement en faveur des communes rurales, ciblant prioritairement les pistes de production, l'accès à l'eau, à l'électrification, à l'agriculture, à l'élevage, à la santé, à l'éducation et à l'emploi des jeunes.

Pour les deux maires, l'Acte IV de la décentralisation devra permettre aux collectivités territoriales de devenir "de véritables moteurs de développement économique et social", en parfaite cohérence avec la vision Sénégal 2050, grâce à une décentralisation plus ambitieuse, plus efficace et mieux dotée en ressources.