Afrique: Après un Mondial XXL, Sarr s'impose comme le nouveau patron des Lions

L'attaquant sénégalais Ismaila Sarr a marqué les observateurs par ses performances durant le parcours des Lions au Mondial 2026, au terme duquel il semble désormais s'imposer comme le nouveau patron de la Tanière.

Auteur du deuxième but sénégalais lors du match perdu contre la Belgique, mercredi, pour le compte des seizièmes de finale, Sarr peut être crédité d'une bonne Coupe du monde malgré l'élimination des Lions.

Il a inscrit un doublé lors de la défaite de la deuxième journée contre la Norvège (2-3), avant de récidiver avec une réalisation face à la sélection irakienne, battue (5-0) par les Lions à l'issue du dernier match de la phase de poules.

Mercredi, contre la Belgique, il a conforté son statut de meilleur buteur sénégalais de l'histoire de la Coupe du monde.

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En Afrique, Sarr a rejoint le Camerounais Roger Milla (74 ans) au classement des buteurs avec un total de cinq buts. Il avait déjà été buteur lors de l'édition 2022 du Mondial au Qatar.

L'attaquant de Crystal Palace (élite anglaise), considéré comme le facteur X de la sélection durant ce Mondial, est resté sur la dynamique de sa bonne saison avec son club.

Après une Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 moyenne malgré le titre remporté sur le terrain par le Sénégal, l'ancien attaquant de Génération Foot a explosé les compteurs dans l'élite anglaise et en compétition européenne.

Le natif de Saint-Louis a inscrit 9 buts en championnats et 9 autres en Ligue Europa Conférence.

Il a remporté avec son club cette compétition dont il a été le meilleur buteur de l'édition 2026 avec 9 buts.

Le repositionnement de Sarr dans l'axe semble lui avoir fait beaucoup de bien. Il n'est plus un sprinteur de côté, mais un attaquant moderne, percutant et décisif devant les buts.

Age de 28 ans, Ismaila Sar, un des doyens de la Tanière, positionne, de par ses performances, comme le nouveau patron des Lions.

Il aura la lourde tâche de porter l'équipe nationale pour les futures échéances, avec le départ annoncé de Sadio Mané et d'autres cadres comme Idrissa Gana Guèye et Kalidou Koulibaly.