Sénégal: Les services de l'Etat mobilisés pour une bonne organisation du Gamou international de Médina Baye (Gouverneur)

Kaolack — Le gouverneur de Kaolack (centre), Mohamadou Moctar Watt, assure que les services de l'Etat sont mobilisés pour une bonne organisation du prochain Gamou international de Médina Baye, prévu en fin août.

Le chef de l'exécutif régional a donné cette assurance mercredi, au sortir d'un comité régional de développement (CRD) qu'il a présidé sur cette question.

"Le Gamou de Médina est l'une des manifestations de notre pays et la plus mobilisatrice en termes de pèlerins pour ce qui est de la région de Kaolack", a déclaré M. Watt, en présence notamment de son adjoint en charge du développement, Mamadou Habib Kamara.

Le préfet de Kaolack, Mamadou Guèye, et le président du comité d'organisation des manifestations et activités de la Fayda (COMAF), Cheikh Ibrahima Mamoune Niass, dit Baye Mamoune Niass, ont également pris part à ce CRD.

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Le gouverneur de Kaolack dit avoir pris note des sollicitations des membres des différentes commissions du COMAF et des engagements des différents services déconcentrés et/ou décentralisés de la région.

Au chapitre de ces sollicitations, il y a le volet sécurité, pour lequel le commissaire divisionnaire Souleymane Bâ, chef du service régional de la sécurité publique, a assuré que le dispositif mis en place l'année dernière sera reconduit voire amélioré.

La Police national avait alors déployé un millier d'agents pour assurer la couverture sécuritaire du Gamou international de Médina Baye.

Il est également attendu une contribution de la Gendarmerie nationale à la prise en charge du volet sécuritaire.

Le gouverneur a instruit le préfet d'élaborer un plan de circulation qui sera "rigoureusement appliqué" pour faciliter la mobilité dans la capitale du Saloum.

Concernant la couverture électrique et hydraulique, les organisateurs avaient sollicité une extension sur un linéaire de 50 km du réseau électrique.

La Société nationale d'électricité (SENELEC) s'est engagée à satisfaire les doléances exprimées à ce sujet par les membres du comité d'organisation des manifestations et activités de la Fayda.

Pour ce qui est de l'approvisionnement en eau, Mohamadou Moctar Watt a souligné les efforts de la Sen'Eau pour améliorer la qualité du service et éviter les incidents comme celle intervenu lors de la dernière édition avec la panne d'un forage. Le gouverneur a balayé ces craintes et donné des assurances concernant le niveau d'approvisionnement et la qualité de l'eau.

En ce qui concerne l'organisation des secours, la directrice régionale de la santé et le directeur du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass se sont engagés à assurer la gratuité des soins cinq jours durant l'évènement et trois autres durant le "Gamouwaate", avec la commémoration du huitième jour de la naissance du Prophète Mohamed (PSL).

Concernant la couverture électrique et hydraulique, les organisateurs avaient sollicité une extension sur un linéaire de 50 km du réseau électrique.

La Société nationale d'électricité (SENELEC) s'est engagée à satisfaire les doléances exprimées à ce sujet par les membres du comité d'organisation des manifestations et activités de la Fayda.

Pour ce qui est de l'approvisionnement en eau, Mohamadou Moctar Watt a souligné les efforts de la Sen'Eau pour améliorer la qualité du service et éviter les incidents comme celle intervenu lors de la dernière édition avec la panne d'un forage. Le gouverneur a balayé ces craintes et donné des assurances concernant le niveau d'approvisionnement et la qualité de l'eau.

En ce qui concerne l'organisation des secours, la directrice régionale de la santé et le directeur du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass se sont engagés à assurer la gratuité des soins cinq jours durant l'évènement et trois autres durant le "Gamouwaate", avec la commémoration du huitième jour de la naissance du Prophète Mohamed (PSL).