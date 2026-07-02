Soudan: Le Ministre de l'Information discute avec l'UNESCO la coopération à la protection du patrimoine culturel

Le Ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, M. Khaled Al-Eisser, s'est entretenu Mercredi avec le directeur du bureau de l'UNESCO au Soudan, Ahmed Junaid Soroush, sur les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de la protection du héritage culturel et de l'évaluation des dégâts sur les sites culturels et les musées, en présence du sous-secrétaire du ministère, Dr Graham Abdel-Qader.

Dans une déclaration à la presse à l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA), le directeur du bureau de l'UNESCO au Soudan a indiqué qu'il avait été convenu, lors de la rencontre, de soutenir la radio de la communauté, de lutter contre les discours de haine et de s'efforcer de renforcer l'unité nationale, en mettant en service la radio de communauté dans l'avenir proche.

Il a ajouté que la réunion avait porté sur les moyens de renforcer la coopération entre l'Organisation et le ministère de la Culture, dans les domaines de la mise en oeuvre des conventions adoptées par le Soudan en 1970, 1995 et 2001, à savoir les conventions relatives à la lutte contre le trafic d'antiquités et leur retour dans leur pays d'origine, ainsi que la convention sur le patrimoine submergé et le droit international unifié.

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Il a ajouté que la réunion avait également porté sur le projet d'évaluation des dommages ayant touché les institutions culturelles et les musées, en mettant l'accent sur la formation des cadres travaillant dans le secteur culturel aux méthodes scientifiques modernes pour évaluer l'ampleur des dommages et déterminer le coût réel, en vue de l'élaboration de plans de reconstruction étudiés et durables.