Soudan: Le Premier Ministre s'informe sur le progrès de la performance du Ministère de l'Énergie

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, s'est informé du progrès de la performance au ministère de l'énergie et les services qu'il accorde dans les domaines de l'électricité et des approvisionnements pétroliers.

Cette rencontre a eu lieu mercredi à Khartoum avec le ministre de l'énergie, ingénieur Al-Mu'tasim Ibrahim, qui a déclaré à la presse que la réunion s'était concentrée sur la nécessité de garantir la sécurité des produits, leur disponibilité et leur distribution de manière régulière à des prix raisonnables.

Il a également évoqué les efforts considérables déployés par le ministère de l'énergie pour améliorer l'importation, la distribution et le stockage des produits pétroliers.

Le ministre de l'Énergie a précisé que la station de Qari, qui a contribué à l'augmentation de l'approvisionnement électrique au cours de la récente période, sera suivie par d'autres stations telles que Qari (2) et Qari (3), tandis que la station d'Umm Dabakar a été entretenue et dotée d'une troisième machine, qui sera suivie d'une quatrième machine déjà entretenue et remise en service.

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L'ingénieur Al-Mu'tasim a souligné qu'une amélioration significative de l'approvisionnement en eau du réservoir de Setit se traduira positivement par une augmentation de la production et de l'approvisionnement en électricité.