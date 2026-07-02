Cote d'Ivoire: Drame des pluies - Alassane Ouattara appelle à l'unité et promet une prise en charge rapide des sinistrés

Face aux conséquences dramatiques des récentes pluies qui ont endeuillé plusieurs familles et provoqué d'importants dégâts matériels, le Président de la République, Alassane Ouattara, a exprimé sa compassion envers les victimes et réaffirmé la détermination de l'État à apporter une réponse rapide et durable à cette catastrophe.

Dans un message de solidarité, le Chef de l'État a présenté ses condoléances les plus sincères aux familles ayant perdu un proche. Il a également adressé un message de soutien à toutes les personnes touchées par les intempéries, notamment celles qui recherchent encore un être cher ou qui ont vu leurs habitations et leurs biens emportés ou détruits par les fortes pluies.

« En ces heures douloureuses, marquées par les conséquences dramatiques des récentes pluies, j'adresse mes condoléances les plus sincères aux familles endeuillées et j'exprime ma profonde solidarité à toutes les personnes touchées par cette tragédie », a déclaré le Président de la République.

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Au-delà du message de compassion, Alassane Ouattara a insisté sur la mobilisation des pouvoirs publics afin de venir en aide aux populations affectées. Il a assuré que la priorité du gouvernement demeure le rétablissement rapide de conditions de vie dignes, sûres et sécurisées pour toutes les familles sinistrées.

Selon le Chef de l'État, l'urgence est de fournir une assistance efficace aux victimes tout en engageant des actions structurelles destinées à prévenir de nouvelles catastrophes. Cette volonté traduit l'engagement des autorités à renforcer les dispositifs de prévention, d'aménagement et de gestion des risques liés aux fortes pluies.

Dans son adresse, le Président de la République a également lancé un appel à la cohésion nationale. Il a invité les Ivoiriens à faire preuve d'unité et de solidarité afin d'affronter ensemble cette épreuve.

« Dans cette épreuve, restons unis et solidaires. Ensemble, nous surmonterons cette tragédie et reconstruirons avec détermination, dans le respect de la dignité de chaque citoyen », a-t-il affirmé.

À travers ce message, Alassane Ouattara réaffirme la volonté de l'État d'accompagner les populations touchées, tout en mettant l'accent sur la prévention et la résilience face aux aléas climatiques qui affectent de plus en plus les zones urbaines et périurbaines du pays.