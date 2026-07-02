Cote d'Ivoire: Télécommunications - L'ARTCI et l'UNETEL consolident leur partenariat pour accélérer la transformation numérique

Le nouveau Conseil de régulation de l'Autorité de régulation des télécommunications/Tic de Côte d'Ivoire (Artci) place le dialogue avec les acteurs du secteur au coeur de son action. Dans cette dynamique, il a reçu en audience, le mercredi 1er juillet 2026, une délégation de l'Union des entreprises de télécommunications (Unetel), au siège de l'institution à Marcory-Anoumabo.

Cette rencontre, la première entre le nouveau Conseil de régulation officiellement installé le 11 mai 2026 après sa nomination par décret du 21 avril et l'organisation faîtière des opérateurs de télécommunications, a permis d'échanger sur les enjeux stratégiques du secteur et de réaffirmer la volonté des deux parties de renforcer leur collaboration.

Ouvrant les échanges, le président du Conseil de régulation de l'Artci, Roger Félix Adom, a salué la qualité des relations entretenues entre l'Unetel et la Direction générale de l'Artci, lesquelles ont favorisé des avancées significatives sur plusieurs dossiers.

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Il a toutefois rappelé que le régulateur évolue dans un environnement marqué par l'essor rapide des nouvelles technologies et la complexité croissante des marchés. À cet effet, il a identifié plusieurs défis majeurs : l'amélioration de la qualité des services, l'extension de la couverture nationale, l'inclusion numérique, la protection des consommateurs, l'assainissement du marché, la promotion d'une concurrence équitable, le développement du très haut débit, la régulation des nouveaux services numériques ainsi que le renforcement du service universel.

« La régulation est un exercice d'équilibre. Elle doit s'exercer avec objectivité, équité et impartialité, dans le respect de la loi et dans l'intérêt supérieur de la Nation », a déclaré Roger Félix Adom.

Il a également pris trois engagements envers les opérateurs : privilégier l'écoute, garantir la rigueur et la transparence, et renforcer la collaboration afin d'accompagner la transformation numérique de la Côte d'Ivoire.

Au nom des opérateurs, le président de l'Unetel, Mamadou Bamba, a félicité les nouveaux membres du Conseil de régulation avant d'exposer les préoccupations du secteur. Il a souligné que la Côte d'Ivoire demeure l'un des marchés les plus dynamiques de la sous-région en matière d'adoption des technologies émergentes, tout en alertant sur les fortes pressions fiscales, réglementaires et concurrentielles auxquelles les opérateurs sont confrontés.

Le directeur général de l'Artci, Lakoun Ouattara, a réaffirmé la volonté de l'institution de poursuivre une « régulation participative » en concertation avec les opérateurs. Il a rappelé les avancées enregistrées grâce à cette approche collaborative, notamment sur les dossiers relatifs à la 5G, à la révision des cahiers des charges et au suivi de la qualité de service.

Au terme des échanges, l'Artci et l'Unetel ont renouvelé leur engagement à maintenir un dialogue permanent afin de relever ensemble les défis du secteur et de soutenir durablement le développement de l'économie numérique ivoirienne.

Dans cette même dynamique de proximité, le président du Conseil de régulation de l'Artci a proposé qu'une prochaine séance de travail se tienne dans les locaux de l'Unetel.