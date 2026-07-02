Cote d'Ivoire: Eaux et Forêts - 977 nouveaux agents et 110 commandos prêts à reconquérir le patrimoine naturel ivoirien

L'École nationale des Eaux et Forêts (ENEF) de Sébroko, dans la commune d'Attécoubé, a servi de cadre, le mercredi 1er juillet 2026, à une double cérémonie historique marquant une nouvelle étape dans la modernisation de l'administration forestière ivoirienne.

Présidée par le ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan, cette cérémonie a été marquée par la remise des insignes de grade à la première promotion de l'ENEF, baptisée « Téné Birahima Ouattara », ainsi que par la remise des attributs commandos aux éléments de la Brigade spéciale de surveillance et d'intervention (BSSI).

Dans son allocution, le ministre a qualifié cette journée d'historique, soulignant qu'il s'agissait de la toute première remise officielle d'insignes de grade à des agents formés à l'ENEF, une tradition appelée à s'inscrire durablement dans la vie de cette institution.

« En recevant aujourd'hui ces insignes, vous ne recevez pas seulement un grade. Vous acceptez un héritage, une responsabilité et un engagement », a déclaré Jacques Assahoré Konan. Il a invité les nouveaux agents à se considérer comme les gardiens du patrimoine naturel national, au service des générations présentes et futures.

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Le ministre a salué la qualité de la formation dispensée par l'ENEF, mettant en avant la discipline, la rigueur et l'esprit militaire dont ont fait preuve les récipiendaires tout au long de leur formation. Il a également rendu hommage à la direction de l'école, aux instructeurs ainsi qu'à l'ensemble des services du ministère ayant contribué à leur encadrement.

Représentant le Directeur général des Forêts et de la Faune, le Directeur général adjoint, le colonel Otchoumou Venance, a indiqué que cette cérémonie s'inscrivait dans la dynamique de transformation engagée par le gouvernement en vue de bâtir une administration forestière plus professionnelle, plus disciplinée et davantage opérationnelle face aux défis environnementaux et sécuritaires.

Il a précisé que cette première promotion compte 977 nouveaux agents, dont 24 sous-lieutenants et 953 sergents, désormais prêts à servir l'État sur l'ensemble du territoire national.

Le colonel Otchoumou Venance a également mis en lumière la montée en puissance de la Brigade spéciale de surveillance et d'intervention. Au total, 110 agents ont reçu leurs attributs commandos à l'issue d'une formation exigeante assurée par les Forces spéciales ivoiriennes. Parmi eux, 100 ont validé le stage d'initiation, tandis que 10 ont obtenu le statut de moniteurs commandos après un stage d'aguerrissement particulièrement sélectif.

Selon lui, ces nouvelles compétences permettront au ministère de renforcer sa lutte contre la criminalité environnementale, notamment l'orpaillage illégal, le sciage clandestin, le braconnage, les occupations illicites des forêts classées et toutes les autres atteintes aux ressources naturelles.

Le ministre Jacques Assahoré Konan a insisté sur l'ampleur des défis qui attendent ces nouvelles recrues. « Si nous avons perdu de nombreuses batailles contre la déforestation, nous n'avons certainement pas perdu la guerre », a-t-il affirmé, rappelant que la Côte d'Ivoire a engagé, sous l'impulsion du Président de la République, une vaste reconquête de ses forêts, de sa faune et de ses ressources en eau.

S'adressant particulièrement aux éléments de la BSSI, il leur a rappelé que les attributs commandos qu'ils recevaient ne constituaient pas un privilège, mais une responsabilité supplémentaire. Il les a exhortés à faire preuve de discipline, d'intégrité, de résilience et d'un engagement constant au service de la République.

Invité à cette cérémonie, le Général de division Tibé Bi Lopoua Toussaint, commandant des Forces spéciales de Côte d'Ivoire, a souligné la nécessité de cette formation spécialisée face à l'évolution des menaces qui pèsent sur les ressources naturelles du pays. Il a insisté sur l'importance de disposer d'unités capables d'intervenir dans les conditions les plus difficiles afin de soutenir efficacement les missions de protection du patrimoine forestier et faunique.

La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses autorités civiles et militaires, des familles des récipiendaires ainsi que des partenaires institutionnels du ministère. Des démonstrations tactiques et un défilé militaire ont également rythmé cette rencontre, qui symbolise la volonté des pouvoirs publics de renforcer durablement les capacités opérationnelles des Eaux et Forêts et de faire de cette administration un acteur majeur de la préservation du patrimoine naturel ivoirien, au bénéfice des générations présentes et futures.