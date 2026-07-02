Cote d'Ivoire: Eaux et Forêts - Les recrues de la session 2024 accèdent à leur nouveau statut et se préparent à servir la Nation

Les recrues de la session 2024 de l'École nationale des Eaux et Forêts (ENEF), en instance d'affectation, ont officiellement franchi une étape majeure de leur parcours professionnel à l'occasion de la cérémonie de port de leurs nouveaux galons, organisée le mardi 30 juin 2026 au sein de l'établissement.

Cette cérémonie solennelle marque leur intégration officielle dans la hiérarchie du corps des Eaux et Forêts. Elle consacre plusieurs mois de formation, d'efforts, de discipline et d'engagement, ouvrant ainsi une nouvelle page dans la carrière de ces futurs acteurs de la protection du patrimoine naturel ivoirien.

À cette occasion, les élèves officiers ont reçu le galon Alpha argenté à liséré vert, symbole de leur accession au statut d'Officiers stagiaires. De leur côté, les élèves sous-officiers se sont vu remettre le galon « 1 V » argenté, correspondant au grade de Sergent stagiaire. Ce changement de statut traduit la confiance placée en ces jeunes recrues appelées à exercer des responsabilités au sein de l'administration forestière.

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S'adressant aux nouveaux gradés, le Directeur de l'École nationale des Eaux et Forêts, le Colonel-Major Coulibaly Habib Kader, est revenu sur le parcours accompli depuis leur admission à l'ENEF. Il a salué leur persévérance et les sacrifices consentis tout au long de leur formation.

Le Directeur de l'ENEF a également exprimé sa gratitude au ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan, dont le leadership et l'engagement constant, a-t-il souligné, contribuent au renforcement de la formation des ressources humaines du secteur forestier.

Dans son adresse, le Colonel-Major Coulibaly Habib Kader a invité les nouveaux gradés à mesurer la portée des insignes qu'ils portent désormais. « Chaque galon représente une étape franchie, une compétence acquise et une responsabilité supplémentaire », a-t-il déclaré, avant de les exhorter à cultiver la discipline, la loyauté, la rigueur et le sens du devoir.

Il a également insisté sur l'importance d'adopter un comportement exemplaire, aussi bien dans l'exercice de leurs fonctions que dans leur vie quotidienne et sur les réseaux sociaux, rappelant que chaque agent des Eaux et Forêts demeure un ambassadeur de son institution.

Prochainement déployés sur l'ensemble du territoire national, ces nouveaux officiers et sous-officiers auront pour mission de contribuer à la protection, à la gestion durable et à la valorisation des ressources forestières ivoiriennes. Leur engagement s'inscrit dans la dynamique de modernisation engagée par le gouvernement pour renforcer les capacités opérationnelles de l'administration des Eaux et Forêts et préserver durablement le patrimoine naturel de la Côte d'Ivoire.