Afrique: Côte d'Ivoire-Norvège/Accident de la circulation - Un chauffeur de Fraternité Matin blessé en mission

Un incident malheureux s'est produit dans la soirée du mardi 30 juin 2026, à Yopougon, impliquant Patrice Coffi, chauffeur du journal Fraternité Matin, alors qu'il était en mission dans le cadre de la rencontre opposant la Côte d'Ivoire à la Norvège en 16es de finale de la Coupe du monde.

Patrice Coffi s'était rendu dans la commune de Yopougon pour assurer les besoins logistiques liés à la couverture de cet événement sportif dans les fan-zones. Après avoir accompli sa mission, il venait tout juste de stationner son véhicule et de le verrouiller à la rue Deux-Poteaux lorsqu'il a été violemment percuté par un autre automobiliste.

Le choc, survenu de manière brutale et inattendue, a causé de graves blessures au chauffeur. Patrice Coffi a notamment subi une double fracture du pied droit, nécessitant une prise en charge médicale urgente.

Alertées, la direction générale, la direction des rédactions ainsi que l'équipe du parc automobile ont rapidement organisé son évacuation vers les urgences du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Yopougon. Une fois admis, il a été pris en charge par l'équipe médicale, qui lui a prodigué les premiers soins nécessaires.

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Les circonstances exactes de l'accident restent à éclaircir, notamment en ce qui concerne les responsabilités du conducteur impliqué. Le dossier est actuellement entre les mains du commissariat du 16e arrondissement de Yopougon.

Cet événement rappelle une fois de plus la nécessité d'une vigilance accrue dans les zones urbaines très fréquentées comme Yopougon.

Les rédactions de Fraternité Matin ainsi que ses collègues expriment leur soutien à Patrice Coffi et lui souhaitent un prompt rétablissement.