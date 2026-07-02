Cote d'Ivoire: PDCI-RDA - Le secrétaire exécutif chargé des élections, Jean-Michel Amankou, démissionne de ses fonctions

Nouveau mouvement au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda). Jean-Michel Amankou a annoncé sa démission de ses fonctions de secrétaire exécutif chargé des élections, de l'État civil et des listes électorales. Sa décision a été formalisée dans une correspondance adressée, ce jeudi 2 juillet 2026, au président du parti, Cheick Tidjane Thiam.

Dans sa lettre de démission, Jean-Michel Amankou explique que son départ est motivé par « des raisons de principe relatives à sa conception du travail », ainsi que par « des convenances personnelles » qui ne lui permettent plus d'exercer cette responsabilité « dans les conditions qu'il estime conformes à ses convictions ».

Tout en quittant ses fonctions, l'ancien responsable électoral du Pdci-Rda exprime sa gratitude envers la direction du parti pour la confiance qui lui a été accordée. Il affirme retenir de cette expérience « l'honneur d'avoir servi notre grand parti avec loyauté, engagement et un profond attachement à ses valeurs ».

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L'ancien député de la sous-préfecture d'Agnibilékrou, Jean-Michel Amankou, précise également que sa démission prend effet à compter de la date de signature de cette correspondance et invite le président du parti à en prendre acte.

Cette démission intervient dans un contexte où le Pdci-Rda poursuit sa réorganisation en vue des prochaines échéances politiques. Aucune réaction officielle de la direction du parti n'avait encore été enregistrée au moment de la rédaction de cet article.