Afrique: Mondial 2026 - Le RPP renforce l'unité nationale autour du football

Malgré la défaite des Éléphants face à la Norvège, le mardi 30 juin 2026, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage (Rpp) a organisé, à Cocody-Akouédo, une conférence placée sous le signe de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble à l'occasion du match des Éléphants.

Cette rencontre a réuni des représentants de plusieurs formations politiques, notamment le Rhdp, le Ppa-CI, le Cojep, le Pdci-Rda, ainsi que d'autres acteurs de la vie politique nationale, dans une ambiance fraternelle et républicaine.

La cérémonie a débuté par une procession dans les rues d'Akouédo, marquée par des messages de cohésion et de paix, ainsi que par une forte mobilisation des militants et sympathisants du Rpp. Les participants ont parcouru un itinéraire portant le nom du président du parti, le professeur Tiémoko Doumbia, avant de rejoindre le site de la conférence.

Représentant le président du Rpp, Dr Kouadio Antoine, sociologue et directeur de cabinet du parti, a livré une communication autour du thème : « Coupe du monde 2026 : quand le football rassemble au-delà de nos différences ».

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Dans son intervention, il a souligné que le développement durable ne peut être envisagé sans paix, sans dialogue, sans respect mutuel et sans solidarité entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. « Le football dépasse largement le cadre sportif pour devenir un puissant instrument de rapprochement entre les peuples. La Coupe du monde constitue un espace où les différences culturelles, ethniques, sociales et politiques s'effacent derrière un objectif commun. Les supporters, venus de tous horizons, partagent les mêmes émotions, illustrant ainsi la capacité du sport à créer des liens durables », a-t-il déclaré.

Dr Kouadio Antoine est également revenu sur un moment marquant de l'histoire ivoirienne : l'appel historique lancé par Didier Drogba en 2005, après la qualification de la Côte d'Ivoire à sa première Coupe du monde. Pour lui, cet épisode démontre que le football peut devenir un véritable vecteur de réconciliation nationale et contribuer à rapprocher des populations divisées.

Insistant sur les valeurs de fair-play, de discipline, de solidarité et de respect, il a affirmé que ces principes sont au coeur de l'engagement du Rpp. « En organisant cette rencontre autour du match des Éléphants, le parti entend faire du football un prétexte pour promouvoir le dialogue entre les citoyens, renforcer les liens entre les différentes sensibilités politiques et encourager une culture durable de la paix », a-t-il indiqué.

La conférence s'est achevée dans une atmosphère conviviale, les participants suivant ensemble la rencontre des Éléphants dans un esprit de fraternité. À travers cette initiative, le Rpp a réaffirmé son ambition de contribuer à la construction d'une Côte d'Ivoire rassemblée, paisible et résolument tournée vers l'avenir, où les divergences politiques ne constituent pas des obstacles au dialogue, mais plutôt des opportunités de renforcer l'unité nationale.