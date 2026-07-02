Tunisie: Terres/Restauration - Adnen Helali portera la voix des territoires ruraux du pays à la COP17 sur la désertification en Mongolie

Tunis — L'acteur de la société civile tunisienne Adnen Helali, initiateur du projet de développement local du Jebel Semmama, participera à la 17e Conférence des Parties (COP17) à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), prévue du 17 au 28 août à Oulan-Bator, en Mongolie.

Placée sous le thème "Restaurer les terres. Restaurer l'espoir", la conférence réunira chefs d'État, ministres, représentants d'organisations internationales, acteurs économiques, scientifiques, organisations de la société civile et représentants des peuples autochtones autour des enjeux de restauration des terres dégradées, de préservation des écosystèmes et d'adaptation au changement climatique.

Selon les organisateurs, les discussions porteront notamment, sur la gestion durable des terres et des pâturages, la lutte contre la sécheresse ainsi que le renforcement de la résilience des communautés rurales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Adnen Helali représentera la société civile tunisienne lors de cette rencontre internationale. Il participera également, à la Rencontre mondiale des pastoralistes (Global Pastoralist Gathering and Conference), organisée dans le cadre de l'Année internationale des parcours et du pastoralisme (IYRP 2026), ainsi qu'à l'étape finale de la Caravane de la Route de la soie.

Au cours des derniers mois, Helali a pris part aux différentes étapes de cette caravane en Turquie, en Russie et en Asie centrale, où il a défendu les questions liées au pastoralisme, au développement local et aux territoires ruraux.

À Oulan-Bator, il présentera, en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), un espace consacré aux produits, créations et initiatives développés au Jebel Semmama dans le cadre de l'initiative "Green IYRP" (International Year of Rangelands and Pastoralists), lancée par le Centre Culturel des Arts et Métiers de Jebel Semmama lance pour promouvoir l'artisanat durable et l'abandon du plastique.

Cette participation intervient alors que le massif du Jebel Semmama, dans le gouvernorat de Kasserine, est touché par un important incendie. "Alors que cette montagne porte la voix de la Tunisie sur la scène mondiale, elle lutte aujourd'hui, pour sa propre survie", a déclaré Adnen Helali à l'agence TAP.

La question de la dégradation des terres demeure un défi majeur pour la Tunisie. Selon le ministère de l'Environnement, près de 80 % du territoire national est caractérisé par des conditions d'aridité qui accentuent sa vulnérabilité aux changements climatiques et aux pressions exercées sur les ressources naturelles.

Les autorités considèrent la désertification comme un frein au développement économique et social. Le pays a ratifié la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification et adopté dès 1998 un Plan d'action national de lutte contre la désertification.

Dans le cadre de ses engagements internationaux, la Tunisie s'est fixé pour objectif d'atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres à l'horizon 2030. Une cible nationale volontaire prévoit la restauration ou la compensation de la dégradation sur environ 2,2 millions d'hectares à travers le territoire.

Originaire de Kasserine (centre-ouest de la Tunisie), Adnen Helali est un activiste de la société civile engagée dans le développement des zones rurales et montagneuses. Il est notamment connu pour avoir lancé l'initiative du Jebel Semmama, un projet associant développement local, valorisation du patrimoine culturel, autonomisation économique des femmes rurales et préservation des ressources naturelles.

Son approche qui repose sur le lien entre culture, environnement et développement durable, est régulièrement citée comme une expérience de développement territorial dans une région confrontée à la marginalisation socio-économique, aux effets du changement climatique et à la dégradation des écosystèmes.