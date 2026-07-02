Togo: La photographie prend son envol

2 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

La Société aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT) a lancé mercredi une expo photos baptisée « Expo Aérog'Art », transformant le terminal de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema en espace d'expression culturelle et de promotion des talents togolais.

L'idée est simple : faire de l'attente avant l'embarquement un moment de découverte artistique. Plutôt que de traverser un couloir anonyme, les voyageurs se retrouvent désormais face aux oeuvres de photographes togolais, une expérience qui enrichit le passage en aérogare et renforce l'image du pays.

« Il s'agit d'un îlot de culture qui renforce la visibilité et l'attractivité de l'aéroport de Lomé», a déclaré le directeur général de la SALT, Kanka-Malick Natchaba.

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