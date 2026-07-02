Cameroun: Trois religieux enlevés fin juin dans le nord-ouest du pays ont été libérés

Nkongsamba — Les trois religieux - un prêtre et deux frères - enlevés le 27 juin dans le nord-ouest du Cameroun ont été libérés. C'est ce qu'a annoncé le diocèse de Nkongsamba dans un communiqué publié hier, 1er juillet, et signé par le chancelier, le père Lue-Roger Budo.

« Le diocèse de Nkongsamba rend grâce à Dieu pour la libération du père John Bosco Bihkong et des frères Sylvester Sewong et Marie Rodrigue Sop, frères franciscains d'Emmanuel, enlevés dans la nuit du samedi 27 juin dans la région du Nord-Ouest », peut-on lire dans le communiqué.

La nouvelle de l'enlèvement des trois religieux avait été annoncée par le diocèse lui-même dans un communiqué du 30 juin, signé par le Vicaire Général, Mgr Joseph Tchinda Dountio. Le texte précisait que les trois hommes avaient été enlevés par des hommes armés dans la nuit du 27 juin alors qu'ils rentraient à Nkongsamba, après avoir assisté à la première messe du père Bihkong, célébrée le 26 juin dans son village natal, Melim by Ndop, dans la région du Nord-Ouest. Le père Bihkong avait été ordonné prêtre quelques jours auparavant.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le communiqué précisait en outre que le père Bihkong exerce son ministère dans le diocèse de Nkongsamba, tandis que le frère Sylvester Sewong est gardien du couvent de Kékem et que le frère Marie Rodrigue Sop est profès temporaire en vue de sa profession perpétuelle.

Parmi les principaux suspects de ce triple enlèvement figurent les séparatistes actifs dans les régions anglophones de l'ouest du pays. Les circonstances de la libération des trois religieux n'ont en revanche pas été révélées.

Ce n'est pas la première fois que des prêtres et des religieux catholiques sont victimes de la crise anglophone, qui dure désormais depuis environ dix ans (voir Fides 31/3/2026). Des prêtres, des pasteurs et d'autres figures religieuses ont souvent été pris pour cibles par des groupes séparatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (voir Fides 3/12/2025).

Les Franciscains d'Emmanuel sont une fraternité de vie évangélique fondée le 5 janvier 1985 dans l'archidiocèse de Montréal. Ancrée dans la tradition franciscaine, la fraternité est présente au Québec et au Cameroun.