Afrique: Ebola en RDC - Cyril Ramaphosa à Kinshasa pour soutenir la riposte sanitaire

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé ce jeudi 2 juillet à Kinshasa pour une visite officielle axée sur le soutien à la lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola et le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud.

Accueilli à l'aéroport international de N'djili par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, au nom du président Félix Tshisekedi, le chef de l'État sud-africain entame une mission diplomatique qui illustre la volonté de l'Union africaine de promouvoir une réponse coordonnée face aux crises sanitaires qui affectent le continent.

Selon la Primature, la cheffe du gouvernement congolais était entourée d'un comité restreint composé notamment de membres du gouvernement ainsi que du directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).

Au coeur de cette visite figure la lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola, souche de Bundibugyo, qui mobilise actuellement les autorités sanitaires congolaises. Dans cet élan de solidarité africaine, l'Afrique du Sud a annoncé une contribution de 13,5 millions de dollars américains destinée à soutenir les efforts de riposte déployés par la RDC.

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Cette aide devrait permettre de renforcer les capacités nationales en matière de surveillance épidémiologique, de prise en charge des patients, de prévention de la propagation du virus ainsi que de coordination des interventions sanitaires.

Le programme de la visite prévoit un entretien bilatéral entre le président Félix Tshisekedi et son homologue sud-africain à la Cité de l'Union africaine.

Les discussions porteront principalement sur les mécanismes de coopération sanitaire, les stratégies de prévention et de gestion des épidémies ainsi que sur le renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Pretoria.

Cyril Ramaphosa se rendra également à l'Institut national de recherche biomédicale (INRB), institution de référence en matière de recherche scientifique et de surveillance des maladies en RDC. Cette visite symbolise l'importance accordée à la science et à la recherche dans la lutte contre les pandémies.

Champion africain de la lutte contre les pandémies

Désigné en 2021 par l'Union africaine comme Champion pour la gestion et la riposte aux pandémies, Cyril Ramaphosa joue un rôle clé dans la mobilisation continentale face aux crises sanitaires.

Son mandat a par la suite été élargi afin d'englober l'ensemble des questions liées à la prévention, à la préparation et à la réponse aux pandémies en Afrique. À ce titre, il est chargé de mobiliser des financements pour les systèmes de santé africains, de promouvoir des investissements durables dans le secteur sanitaire, de soutenir les institutions de santé publique et de coordonner les réponses régionales en partenariat avec l'Africa CDC.

Ce mandat comprend également des missions de solidarité auprès des pays confrontés à des urgences sanitaires, notamment les flambées d'Ebola.

Pour la Primature, la présence du président sud-africain en RDC intervient à un moment crucial où les autorités congolaises restent pleinement mobilisées pour contenir l'épidémie.

« Alors que les autorités congolaises restent pleinement mobilisées pour contenir cette nouvelle épidémie, la visite du président sud-africain revêt une dimension à la fois symbolique et stratégique. Elle témoigne de la solidarité africaine face aux défis sanitaires communs et consolide la coopération régionale en matière de santé publique », souligne le communiqué de presse de la Primature.

La question des Congolais vivant en Afrique du Sud également au menu

Au-delà des questions sanitaires, les échanges entre Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa devraient également aborder la situation des ressortissants étrangers en Afrique du Sud, notamment les Congolais confrontés à des actes de xénophobie.

Les deux dirigeants devraient examiner les voies de renforcement de la protection des droits des communautés étrangères et les moyens de préserver les relations historiques d'amitié et de coopération entre la RDC et l'Afrique du Sud.

Cette visite officielle confirme ainsi la volonté des deux pays de consolider leur partenariat stratégique, tout en faisant de la santé publique et de la solidarité africaine des priorités communes face aux défis du continent.