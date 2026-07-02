Congo-Kinshasa: À Goma, l'ONG Smile Train célèbre la réparation des visages des enfants nés avec une fente labio-palatine

2 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'ONG internationale Smile Train - littéralement « le train du sourire » - a organisé lundi 29 juin à Goma (Nord-Kivu) une journée de la famille. Cet événement festif et symbolique était dédié aux enfants nés avec une fente labio-palatine, communément appelée « bec de lièvre », pour célébrer la réussite de leurs interventions chirurgicales réparatrices.

La fente labio-palatine est une anomalie congénitale qui se caractérise par un petit espace au niveau de la lèvre ou du palais, lequel ne s'est pas complètement refermé au cours de la grossesse. Au-delà de l'aspect esthétique, cette malformation entraîne souvent des difficultés majeures pour l'alimentation, la respiration et l'élocution des nourrissons.

Pour redonner le sourire à ces enfants et faciliter leur intégration sociale, l'organisation Smile Train s'appuie sur l'expertise locale en collaborant étroitement avec trois structures médicales de la ville de Goma.

Le leadership médical de l'hôpital Heal Africa

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Parmi les partenaires clés de cette initiative figure l'hôpital Heal Africa. Le docteur Médard Kabuyaya, chirurgien plasticien au sein de cette institution, se trouve en première ligne de ces opérations de reconstruction.

Dans le cadre de cette journée de sensibilisation, il revient en détail sur le protocole médical, le suivi post-opératoire et l'accompagnement psychologique offerts aux familles pour assurer une guérison complète et durable des jeunes patients.

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