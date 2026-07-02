Congo-Kinshasa: Huile de palme - PHC veut structurer les petits producteurs en coopératives pour renforcer leur accès aux financements

Les Plantations et Huileries du Congo (PHC) ont réaffirmé leur volonté d'accompagner les petits producteurs d'huile de palme vers une meilleure organisation à travers la création de coopératives agricoles. Cette ambition a été présentée lors de la 31e réunion des hauts responsables des pays producteurs d'huile de palme (SOM31), tenue le 29 juin à Jakarta, en Indonésie.

L'objectif de cette initiative est de permettre aux producteurs évoluant encore dans l'informel d'accéder plus facilement à des formations techniques, à des semences améliorées et à des mécanismes de financement capables de soutenir le développement de leurs activités. PHC prévoit de renforcer cette démarche dans ses principales zones d'exploitation situées dans les provinces de la Mongala, de la Tshopo et de l'Équateur.

Selon la directrice générale de PHC, Monique Gieskes, l'entreprise travaille déjà en étroite collaboration avec les communautés locales engagées dans la production d'huile de palme en République démocratique du Congo.

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« En République démocratique du Congo, les Plantations et Huileries du Congo travaillent directement avec les planteurs partenaires et les communautés engagées dans la production agricole d'huile de palme. Notre ambition est de les structurer, en passant d'une production plus ou moins informelle à une organisation autour de coopératives », a-t-elle expliqué.

Cette structuration devrait permettre aux producteurs d'améliorer leurs rendements grâce à l'accès à du matériel génétique plus performant, notamment des semences améliorées, ainsi qu'à un accompagnement technique adapté. Elle vise également à faciliter leur accès aux différents instruments financiers disponibles dans le pays.

Pour PHC, le renforcement des capacités des producteurs partenaires constitue un levier important pour stimuler l'économie locale et favoriser le développement des communautés rurales.

« Nous souhaitons rendre ces producteurs plus forts et les faire participer davantage à l'économie des provinces où ils sont implantés. Nous allons commencer dans les provinces où les Plantations et Huileries du Congo opèrent déjà », a souligné Monique Gieskes.

À travers cette approche, l'entreprise entend contribuer à la modernisation de la filière huile de palme en RDC tout en favorisant une croissance plus inclusive, fondée sur l'implication des petits producteurs dans la chaîne de valeur agricole.