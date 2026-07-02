Congo-Kinshasa: Attaque des ADF contre un site minier à Mambasa - Plusieurs victimes et un déplacement massif des populations

Une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) a frappé, lundi 29 juin, le site minier de Pangoy, dans le territoire de Mambasa, en province de l'Ituri. Le bilan provisoire fait état d'au moins trois morts, plusieurs personnes enlevées ou portées disparues ainsi que d'importants pillages, selon des sources locales.

Situé à environ 165 kilomètres au sud-ouest de Bunia, le site minier de Pangoy a été pris pour cible aux premières heures de la matinée. D'après des témoignages recueillis sur place, les assaillants ont d'abord attaqué une position des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) vers quatre heures du matin.

Face à la supériorité numérique des rebelles, les militaires auraient été contraints de se replier. Les ADF ont ensuite investi le site minier, où de nombreux habitants exploitent l'or. Au cours de cette incursion, au moins trois personnes ont été tuées, tandis que plusieurs autres ont été enlevées.

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Selon les mêmes sources, certaines personnes capturées auraient été forcées à transporter les biens pillés dans les habitations et les commerces de la zone. Après l'attaque, une grande partie de la population a abandonné le site minier et les villages environnants. Les localités de Makamamba, Lulumo, Soumo et Lyanga sont également en état d'alerte. Craignant de nouvelles attaques, des centaines d'habitants ont quitté leurs villages pour se mettre à l'abri dans des zones jugées plus sécurisées.

Cette attaque intervient moins de vingt-quatre heures après une autre incursion menée par les ADF au site minier de Tepe. Selon des sources locales, deux personnes y avaient été enlevées dimanche, renforçant l'inquiétude des populations face à la recrudescence de l'insécurité dans cette partie de l'Ituri.

Face à la multiplication des violences, les défenseurs des droits humains appellent les autorités à intensifier les opérations militaires contre les groupes armés actifs dans le territoire de Mambasa.

« Nous appelons vraiment les autorités militaires à poursuivre l'ennemi qui circule en électron libre sans être inquiété. Cela a entraîné un déplacement massif de la population », a déclaré Trésor Kapepela, activiste des droits humains.

De son côté, l'administrateur du territoire de Mambasa avait récemment annoncé que les FARDC, avec l'appui des partenaires du gouvernement, préparaient des opérations militaires de grande envergure contre les ADF. L'objectif est de rétablir la sécurité dans cette zone confrontée depuis plusieurs mois à une recrudescence des attaques rebelles.

Présents dans le territoire de Mambasa depuis le début de l'année, les ADF sont accusés de multiples exactions contre les civils, notamment des tueries, des enlèvements et des pillages, alimentant un climat de peur et de déplacement des populations.