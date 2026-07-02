Burkina Faso: Les investisseurs prêtent 44 milliards de FCFA au pays

Dans le but de financer son budget 2026, les investisseurs du marché financier de l'UEMOA ont alloué au Burkina Faso la somme de 44 milliards de FCFA à la suite de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans organisée le mercredi 1er juillet 2026 en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication la somme globale de 40 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales s'est élevé à 70,810 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 177,03 %.

Le montant des soumissions retenu est de 44 milliards de FCFA (exclusivement pris sur les obligations) et celui rejeté à 26,810 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 62,14%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,20% pour les obligations de 3 ans, 7,47% pour celles de 5 ans et 7,41% pour celles de 7ans.

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Le Trésor Public burkinabé s'est engagé à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 2 juillet 2029 pour celles de 3 ans, au 2 juillet 2031 pour celles de 5 ans et au 2 juillet 2033 pour celles de 7 ans. Le paiement des intérêts se fera par an sur la base d'un taux de 6 % pour les obligations de 3 ans, 6,20% pour celles de 5 ans et 6,40% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.